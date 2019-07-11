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"الزراعة": ترقيم وتأمين 60.438 رأس ماشية بحثا عن الامراض الوبائية

الخميس، 11 يوليه 2019 07:00 ص
"الزراعة": ترقيم وتأمين 60.438 رأس ماشية بحثا عن الامراض الوبائية ماشية - أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشف  تقرير الادارة العامة للخدمات والإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة، أن اجمالى عدد الحيوانات التى تم تسجيلها وترقيمها من خلال أطباء الهيئة، والمديريات على مستوى الجمهورية خلال شهر يونية الماضى،  بلغت ( 39,813) حيوان ،  بينما بلغ اجمالى نشاط التأمين على الحيوانات المؤمن عليها خلال نفس الفترة ( 20,625) حيوان.

فيما تواصل الإدارة المركزية للطب الوقائى، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملات بيطرية مكثفة لتسجيل تسجيلها، وترقيم وتأمين الحيوانات من خلال أطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية للتعرف على الأمراض الوبائية.

وقال التقرير، الذى حصل علية لـ "اليوم السابع"، إن الهيئة تقوم بتنفيذ مشروع ترقيم وتسجيل الأبقار والجاموس لما فى ذلك من فوائد عديدة، فهو مشروع قومي يوضح لنا ما يلى: موقف الحيوان التحصينى ضد الأمراض الوبائية المختلفة، موقف الحيوان الصحى، ومباشرته أول بأول ومعرفة الأمراض التى يصاب بها معالجته منها، النسب والأصل، وإمكانية تحسين السلالة، وانتقاء الطلائق المتميزة ، تاريخ التأمين إذا رغب صاحب الحيوان حتى يتمتع بالعلاج المجانى والرعاية الصحية، وصرف التعويض المناسب.

وأضاف تقرير الخدمات البيطرية، إن الهيئة تقوم بالأشتراك مع الجهات المعنية، بتقديم خدماتها للفلاح المصرى، والمربى الصغير، والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحة، وإنتاجية الحيوان، ومنع انتشار الأمراض الوبائية، والمحافظة على صحة الإنسان من الأمراض المشتركة التى تنتقل مــــن الحيوان للإنسان.

 


تسجيل وترقيم الماشية

تحصين الماشية

الخدمات البيطرية

التامين على الماشية

الارشاد البيطرى

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