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الخارجية السورية تعلن عن تقدم كبير نحو تشكيل اللجنة الدستورية فى البلاد

الخميس، 11 يوليه 2019 01:04 ص
الخارجية السورية تعلن عن تقدم كبير نحو تشكيل اللجنة الدستورية فى البلاد وليد المعلم وزير الخارجية السورى
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية السورية إحراز تقدم كبير نحو تشكيل لجنة دستورية تعمل الأمم المتحدة على تأليفها إثر محادثات بين وزير الخارجية وليد المعلم والمبعوث الأممي جير بيدرسون.

 

وأفادت الخارجية السورية، في بيان نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك بعد اللقاء، اليوم الأربعاء، عن تحقيق تقدم كبير والاقتراب من إنجاز اتفاق لجنة مناقشة الدستور.

 

وشددت دمشق على أن العملية الدستورية هي شأن سوري وهي ملك للسوريين وحدهم، وأن الشعب السوري هو وحده من يحق له قيادة هذه العملية، وتقرير مستقبله دون أي تدخل خارجي ووفقا لمصالحه.

 

وأكد الجانبان، وفق البيان أهمية التنسيق المستمر لضمان نجاح مهمة المبعوث الخاص في تيسير الحوار السوري-السوري وتسهيل عمل لجنة مناقشة الدستور.

 

وكان بيدرسون أكد في الأول من مايو الماضي أمام مجلس الأمن الدولي قرب التوصل لاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية التي يرى فيها مدخلا لعملية سياسية تنهي النزاع المستمر في البلاد منذ العام 2011.

 

وبحسب خطة الأمم المتحدة، يجب أن تضم اللجنة الدستورية 150 عضوا، 50 منهم يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني.

 

 


سوريا

الخارجية السورية

الامم المتحدة

الدستور السورى

المجتمع المدنى

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