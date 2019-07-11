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الحماية المدنية بالشرقية تسيطر على حريق هائل فى مخزن أخشاب بالشرقية

الخميس، 11 يوليه 2019 07:50 ص
الحماية المدنية بالشرقية تسيطر على حريق هائل فى مخزن أخشاب بالشرقية الحماية المدنية - ارشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الخميس، من السيطرة على حريق هائل نشب بمخزن أخشاب بمدينة بلبيس، وتم إخطار نيابة بلبيس للتحقيق، بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بمخزن أخشاب بمنطقة سعدون مركز بلبيس، ودفعت قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء أحمد الشوادفى مدير الحماية المدنية بالشرقية بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران، ثم دفعت بـ5 سيارات أخرى.

وتبين من التحريات الأولية أن المخزن مبنى على مساحة 100 متر مكون من 5 طوابق، والتهمت النيران عمارة ثانية مجاورة للمخزن عبارة أيضا عن مخزن أخشاب، لمالك واحد.

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على النيران التى امتدت لمدة 4 ساعات، وتم إخمادها قبل امتدادها إلى مخازن أخرى، حيث إن المنطقة بالكامل عبارة عن ورش ومخازن أخشاب، والتهمت النيران المخزن بالكامل، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

وأفاد مصدر أمنى أن المخزن سبق والتهمته النيران فى عام 2014، وأنه غير مطابق للشروط وغير مرخص، ولم تتم معرفة السبب الذى أدى إلى اشتعال النيران، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.


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مركز شرطة بلبيس

حريق

مخزن اخشاب

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