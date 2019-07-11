سوبر كورة
Ads
الخميس، 11 يوليه 2019 08:33 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

الحكومة البريطانية تعرب عن قلقها إزاء محاولة سفن إيرانية إيقاف ناقلة نفط بمضيق هرمز

الخميس، 11 يوليه 2019 07:58 ص
الحكومة البريطانية تعرب عن قلقها إزاء محاولة سفن إيرانية إيقاف ناقلة نفط بمضيق هرمز سفينة نفط-صورة ارشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب متحدث باسم الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، عن قلق بلاده إزاء محاولة ثلاث سفن إيرانية إيقاف ناقلة نفط بريطانية عبر مضيق هرمز.

 

وطالب المتحدث - في بيان نقلت قناة (سكاي نيوز) مقتطفات منه - السلطات الإيرانية بتهدئة الأوضاع في المنطقة، مشيرا إلى أن ثلاث سفن إيرانية حاولت إعاقة مرور سفينة التراث البريطانية عبر مضيق هرمز، وذلك بما يتنافى مع القانون الدولي.

 

وأضاف المتحدث أن السفينة "إتش إم إس مونتروز" أصدرت تحذيرات للسفن الإيرانية التي ابتعدت بدورها عن المنطقة.

 

وكانت وزارة الدفاع البريطانية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم،الخميس، أن ثلاث سفن إيرانية حاولت إيقاف ناقلة نفط بريطانية في خليج هرمز، إلا أنها ابتعدت عقب تلقيها تحذيرات من السفينة الحربية البريطانية (إتش إم إس مونتروز) التي كانت متواجدة في المنطقة.

 

ومن جانبها، أعلن مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن 5 قوارب يعتقد أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت من ناقلة بريطانية في الخليج، وطلبت منها التوقف في المياه الإيرانية، لكن القوارب انسحبت بعد أن حذرتها سفينة حربية بريطانية عبر الراديو.

 

وذكرت مصادر أمريكية، وفقا لقناة (الحرة) الفضائية اليوم الخميس، أن السفينة العسكرية وجهت أسلحتها النارية باتجاه الإيرانيين وأمرتهم بالالتفاف والعودة إلى مواقعهم، وهو ما فعلوه فور ورود التحذير.

 

وقد صورت الحادثة طائرة أمريكية كانت تحلق في المنطقة.

 

ومن ناحيتهما، أبلغ مسؤولان أمريكيان شبكة "سي أن أن" الأمريكية أن خمسة زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني حاولت احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج.

 

وقال المسؤلان إنهما على اطلاع بالمسألة، إن السفينة كانت تبحر من الخليج في طريقها نحو مضيق هرمز عندما اعترضتها القوارب وحاولت إجبارها على دخول المياه الإيرانية.

 


بريطانيا

ايران

نفط

سفينة نفط

مضيق هرمز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد نجاح الموسم الثالث.. اقتراب تجديد مسلسل 13 Reasons Why

بعد نجاح الموسم الثالث.. اقتراب تجديد مسلسل 13 Reasons Why

لطلاب الثانوية.. تعرف على مخالفات بالامتحانات جار التحقيق فيها

لطلاب الثانوية.. تعرف على مخالفات بالامتحانات جار التحقيق فيها

"الحب فوق الستين".. 10آلاف حالة زواج لكبار السن فى عمر 60-65 خلال عام

"الحب فوق الستين".. 10آلاف حالة زواج لكبار السن فى عمر 60-65 خلال عام

فيجو لـ TIME SPORTS: خروج مصر من أمم أفريقيا صدمة للجماهير .. ودرس للمستقبل

فيجو لـ TIME SPORTS: خروج مصر من أمم أفريقيا صدمة للجماهير .. ودرس للمستقبل

أكبر بركان فى العالم يفقد لقبه بعد اكتشاف العلماء لمصدر ثورانه

أكبر بركان فى العالم يفقد لقبه بعد اكتشاف العلماء لمصدر ثورانه

كيف تتمكن من استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت؟

كيف تتمكن من استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت؟

تعرف على حجم إيرادات فيلم The Secret Life of Pets 2 حول العالم

تعرف على حجم إيرادات فيلم The Secret Life of Pets 2 حول العالم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أحلام الجماهير مع مدرب المنتخب الجديد.. عودة الروح والأداء الجيد داخل الملعب.. الاعتماد بشكل أكبر على المحليين.. الإنضباط فى المعسكرات والتتويج بأمم افريقيا 2021.. والتأهل لمونديال 2022

أحلام الجماهير مع مدرب المنتخب الجديد.. عودة الروح والأداء الجيد داخل الملعب.. الاعتماد بشكل أكبر على المحليين.. الإنضباط فى المعسكرات والتتويج بأمم افريقيا 2021.. والتأهل لمونديال 2022

بعد غياب 10 سنوات.. صوفيا لورين تعود للسينما من جديد

بعد غياب 10 سنوات.. صوفيا لورين تعود للسينما من جديد

مكاسب القارة السمراء من انطلاق منطقة التجارة الحرة.. تعظيم فرص الاستثمار ودعم الاستغلال الأنسب للموارد.. إزالة القيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية وإقامة السوق الأفريقية المشتركة

مكاسب القارة السمراء من انطلاق منطقة التجارة الحرة.. تعظيم فرص الاستثمار ودعم الاستغلال الأنسب للموارد.. إزالة القيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية وإقامة السوق الأفريقية المشتركة

كاميرات مراقبة بمحيط الإغلاق الجزئى لمحور الأوتوستراد لربط محطات كهرباء

كاميرات مراقبة بمحيط الإغلاق الجزئى لمحور الأوتوستراد لربط محطات كهرباء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة