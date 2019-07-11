الحكومة البريطانية تعرب عن قلقها إزاء محاولة سفن إيرانية إيقاف ناقلة نفط بمضيق هرمز

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أعرب متحدث باسم الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، عن قلق بلاده إزاء محاولة ثلاث سفن إيرانية إيقاف ناقلة نفط بريطانية عبر مضيق هرمز.

وطالب المتحدث - في بيان نقلت قناة (سكاي نيوز) مقتطفات منه - السلطات الإيرانية بتهدئة الأوضاع في المنطقة، مشيرا إلى أن ثلاث سفن إيرانية حاولت إعاقة مرور سفينة التراث البريطانية عبر مضيق هرمز، وذلك بما يتنافى مع القانون الدولي.

وأضاف المتحدث أن السفينة "إتش إم إس مونتروز" أصدرت تحذيرات للسفن الإيرانية التي ابتعدت بدورها عن المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم،الخميس، أن ثلاث سفن إيرانية حاولت إيقاف ناقلة نفط بريطانية في خليج هرمز، إلا أنها ابتعدت عقب تلقيها تحذيرات من السفينة الحربية البريطانية (إتش إم إس مونتروز) التي كانت متواجدة في المنطقة.

ومن جانبها، أعلن مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن 5 قوارب يعتقد أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت من ناقلة بريطانية في الخليج، وطلبت منها التوقف في المياه الإيرانية، لكن القوارب انسحبت بعد أن حذرتها سفينة حربية بريطانية عبر الراديو.

وذكرت مصادر أمريكية، وفقا لقناة (الحرة) الفضائية اليوم الخميس، أن السفينة العسكرية وجهت أسلحتها النارية باتجاه الإيرانيين وأمرتهم بالالتفاف والعودة إلى مواقعهم، وهو ما فعلوه فور ورود التحذير.

وقد صورت الحادثة طائرة أمريكية كانت تحلق في المنطقة.

ومن ناحيتهما، أبلغ مسؤولان أمريكيان شبكة "سي أن أن" الأمريكية أن خمسة زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني حاولت احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج.

وقال المسؤلان إنهما على اطلاع بالمسألة، إن السفينة كانت تبحر من الخليج في طريقها نحو مضيق هرمز عندما اعترضتها القوارب وحاولت إجبارها على دخول المياه الإيرانية.