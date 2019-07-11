الجيش اليمنى يحقق انتصارات على مليشيا الحوثى فى محافظة البيضاء

إيمان حنا

قال بيان للمركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية ، إن قوات الجيش اليمنى حققت انتصارات جديدة بجبهة قانية بمحافظة البيضاء باليمن، على عناصر صفوف المليشيات الحوثية،

وأضاف البيان ، أن وحدات من قوات الجيش الوطني مدعومة بالمقاومة الشعبية، نفذت اليوم هجوماً على مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء.





وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة: إن أبطال الجيش الوطني نفّذوا هجوماً مباغتاً على مواقع المليشيات الانقلابية في سلسلة جبال اليسبل بجبهة قانية، فجر اليوم.





وأكد المصدر أن الهجوم ألحق خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات، فيما استعاد أبطال الجيش كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.