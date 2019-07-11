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الجيش اليمنى يحقق انتصارات على مليشيا الحوثى فى محافظة البيضاء

الخميس، 11 يوليه 2019 06:47 م
الجيش اليمنى يحقق انتصارات على مليشيا الحوثى فى محافظة البيضاء قوات الجيش اليمنى
إيمان حنا

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قال بيان للمركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية ، إن قوات الجيش اليمنى حققت انتصارات جديدة بجبهة قانية بمحافظة البيضاء باليمن، على عناصر صفوف المليشيات الحوثية، 

وأضاف البيان ، أن وحدات من قوات الجيش الوطني مدعومة بالمقاومة الشعبية، نفذت اليوم هجوماً على مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء.

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وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة: إن أبطال الجيش الوطني نفّذوا هجوماً مباغتاً على مواقع المليشيات الانقلابية في سلسلة جبال اليسبل بجبهة قانية، فجر اليوم.

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وأكد المصدر أن الهجوم ألحق خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات، فيما استعاد أبطال الجيش كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.


اليمن

الجيش اليمنى

الحوثيين

البيضاء

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