سوبر كورة
Ads
الخميس، 11 يوليه 2019 12:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

الجيش السوري يتصدى لهجوم مسلح على منطقة الحماميات بريف حماة

الخميس، 11 يوليه 2019 11:41 ص
الجيش السوري يتصدى لهجوم مسلح على منطقة الحماميات بريف حماة سوريا- ارشيفية
دمشق - أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدت وحدات الجيش السوري، اليوم الخميس، لهجوم مسلح على منطقة (الحماميات) بريف حماة شمالي غرب البلاد.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن المسلحين قصفوا بشكل كثيف مواقع للقوات الحكومية السورية في منطقة الحماميات و كفر هود والجلمة وشيخ حديد وكرناز في ريف حماة شمالي وشمالي غرب سوريا.

وأشارت القناة إلى أن هذه التطورات تأتي عقب شن الجيش السوري لهجوم عنيف على مواقع تابعة لمجموعات مسلحة في أطراف بلدة الهبيط الواقعة في ريف حماة الشمالي، مما أسفر عن سقوط عدد كبير منهم بين قتيل وجريح.

 


دمشق

الجيش السورى

غرب سوريا

ريف حماة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قتلى وجرحى باعتداءات مسلحين على ريف حماة الشمالى فى سوريا

الأربعاء، 10 يوليه 2019 04:23 ص

تنظيمات إرهابية تستهدف ريف حماة الشمالى بقذائف صاروخية

الأحد، 30 يونيو 2019 02:09 م

الجماعات الإرهابية تشن هجوما صاروخيا على ريف حماة شمالى سوريا

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:45 م

سانا: الجيش السورى يدمر منصات للإرهابيين فى ريف حماة

السبت، 15 يونيو 2019 06:30 م

تعزيزات عسكرية للجيش السورى تصل إلى ريف حماة الشمالى

الأربعاء، 12 يونيو 2019 04:00 ص

الجيش السورى يستعيد سيطرته على تل ملح فى ريف حماه

الأحد، 09 يونيو 2019 01:16 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المستشار أحمد سعيد: نتعاون محليا ودوليا لمكافحة الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر

المستشار أحمد سعيد: نتعاون محليا ودوليا لمكافحة الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية

أمين عام "المصارف العربية": تعاون كامل لتطوير سبل مكافحة الجرائم الإلكترونية

أمين عام "المصارف العربية": تعاون كامل لتطوير سبل مكافحة الجرائم الإلكترونية

الأهلى السعودى يتفق مع أحمد حجازى والشرط الجزائى يحسم مصير الصفقة

الأهلى السعودى يتفق مع أحمد حجازى والشرط الجزائى يحسم مصير الصفقة

المالية: مصر فى مصاف الدول ذات المناخ الجاذب فى أفريقيا

المالية: مصر فى مصاف الدول ذات المناخ الجاذب فى أفريقيا

بعد نجاح الموسم الثالث.. اقتراب تجديد مسلسل 13 Reasons Why

بعد نجاح الموسم الثالث.. اقتراب تجديد مسلسل 13 Reasons Why

لطلاب الثانوية.. تعرف على مخالفات بالامتحانات جار التحقيق فيها

لطلاب الثانوية.. تعرف على مخالفات بالامتحانات جار التحقيق فيها

"الحب فوق الستين".. 10آلاف حالة زواج لكبار السن فى عمر 60-65 خلال عام

"الحب فوق الستين".. 10آلاف حالة زواج لكبار السن فى عمر 60-65 خلال عام

فيجو لـ TIME SPORTS: خروج مصر من أمم أفريقيا صدمة للجماهير .. ودرس للمستقبل

فيجو لـ TIME SPORTS: خروج مصر من أمم أفريقيا صدمة للجماهير .. ودرس للمستقبل

أكبر بركان فى العالم يفقد لقبه بعد اكتشاف العلماء لمصدر ثورانه

أكبر بركان فى العالم يفقد لقبه بعد اكتشاف العلماء لمصدر ثورانه

كيف تتمكن من استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت؟

كيف تتمكن من استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت؟

تعرف على حجم إيرادات فيلم The Secret Life of Pets 2 حول العالم

تعرف على حجم إيرادات فيلم The Secret Life of Pets 2 حول العالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة