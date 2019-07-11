الجيش السوري يتصدى لهجوم مسلح على منطقة الحماميات بريف حماة

دمشق - أ ش أ

تصدت وحدات الجيش السوري، اليوم الخميس، لهجوم مسلح على منطقة (الحماميات) بريف حماة شمالي غرب البلاد.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن المسلحين قصفوا بشكل كثيف مواقع للقوات الحكومية السورية في منطقة الحماميات و كفر هود والجلمة وشيخ حديد وكرناز في ريف حماة شمالي وشمالي غرب سوريا.

وأشارت القناة إلى أن هذه التطورات تأتي عقب شن الجيش السوري لهجوم عنيف على مواقع تابعة لمجموعات مسلحة في أطراف بلدة الهبيط الواقعة في ريف حماة الشمالي، مما أسفر عن سقوط عدد كبير منهم بين قتيل وجريح.