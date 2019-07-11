التنمية المحلية: نستهدف تمويل 327 ألف مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا بتكلفة 6 مليارات جنيه

كتب على عبد الرحمن

أكد وزير التنمية المحلية، دعم الوزارة المستمر للمشروع القومى للتنمية المحلية والمجتمعية "مشروعك" لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة فى جميع المحافظات، موضحاً أنه من المستهدف تنفيذ تمويل 327 ألف مشروعاً صغيراً ومتوسطاً خلال العام المالى الحالي2019/2020 بتكلفة قدرها 6 مليارات جنيه بالتنسيق مع البنوك المشاركة فى المشروع.

وأوضح وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، أن مشروعك ساهم خلال العام المالى 2018/2019 فى تنفيذ أكثر من 24 ألف مشروع بقروض تجاوزت 4 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن مشروعك يهدف إلى خفض معدلات البطالة وتشجيع صغار المستثمرين على تنفيذ مشروعات منتجة وتحويل القرى من قرى مستهلكة الى قرى منتجة ومكافحة الهجرة الداخلية .

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بإعداد تقارير دورية عن انتظام العمل بمواقع مشروعك فى جميع الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرى المشروع بالمحافظات ومتابعة موقف أعمال البنوك من خلال نظام معلومات خاص بالمشروع بشكل احترافى وسريع، مؤكداً قيام قطاع التفتيش بالوزارة بمتابعة انتظام سير العمل بمشروعك خلال زياراته التفتيشية للمحافظات.

وشدد الوزير على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض المشروع وتنوع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون اخلال بالشروط والمستندات المطلوبة وتوفير المساعدة اللازمة للشباب أصحاب المشروعات فى تسويق منتجاتهم.