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التموين: استمرار تسهيل إجراءات توريد القمح من المزارعين حتى نهاية الموسم

الخميس، 11 يوليه 2019 11:30 ص
التموين: استمرار تسهيل إجراءات توريد القمح من المزارعين حتى نهاية الموسم قمح - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار تسهيل اجراءات استلام القمح المحلى من المزارعين حتى نهاية الموسم الحالى، حيث تقوم الجهات المسوقة للقمح المحلى، وهى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعى المصرى، باستلام القمح لصالح هيئة السلع التموينية .


وكانت وزارة التموين قد أعلنت انه يجرى استلام الأقماح بالصوامع المعدنية الحديثة والهناجر والبناكر والشون الأسمنتية أو الإسفلتية المطابقة لشروط التخزين، التى تمت معاينتها من مديرية التموين المختصة، وإرسال نماذج المعاينة معتمدة من مدير المديرية، موضحًا بها مدى صلاحيتها لتخزين القمح المحلى مع عدم تخزين أى أقماح محلية فى الشون الترابية، على أن تدرج كمراكز للتجميع، والتأكد من خلو الصوامع أو الهناجر أو الشون من أى أقماح قديمة.

كما يجب إمساك سجلات بالمواقع التخزينية معتمدة ومختومة من مديرية التموين المختصة وتحديد أمناء الشون ومندوبين الأمن لكل موقع تخزينى قبل بداية موسم التوريد، مع حظر أن يكون أمين الموقع التخزينى ومندوب الأمن مسئولين عن أكثر من موقع تخزينى.


التموين

توريد القمح المحلى

ضوابط القمح المحلى

توريد قمح

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