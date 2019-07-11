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التعليم العالى: منح دراسية من الهند واليونان للمرحلة الجامعية الأولى

الخميس، 11 يوليه 2019 01:39 م
التعليم العالى: منح دراسية من الهند واليونان للمرحلة الجامعية الأولى وزارة التعليم العالى - أرشيفية
وائل ربيعى

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كشف تقرير  بقطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن منح دراسية مقدمة من المجلس الهندى للعلاقات الثقافيه ICCR للمرحلة الجامعية الأولى .


وأشار التقرير إلى أن هذه المنح مقدمة للطلاب المصريين للدراسة بالجامعات أو المعاهد الهندية لعام 2019/2020 فى عدد من التخصصات العلمية .


وأضاف التقرير أنه يشترط فى المتقدم الحصول على دراسة فى تخصص الفيزياء والكيمياء والبيولوجى والا يقل عمر الدارس عن 18 عاما وقت التقدم للجامعات أو المعاهد الهندية بالإضافه إلى مستوى متوسط فى اللغة الإنجليزيه حيث سيتم عقد اختبار لغة قبل الترشيح.

وأوضح التقرير أن آخر موعد للتقدم هو 17/7/2019 ، وللتعرف على المزيد من التفاصيل يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني http://a2ascholarships.iccr.gov.in


ومن جانب آخر أشار التقرير إلى فتح باب التقدم للمنح الدراسية للطلاب الأجانب الراغبين فى الدراسة فى الجامعات اليونانية والمعاهد العليا للتكنولوجيا وذلك للمرحلة الجامعية الأولى Undergraduate  أو مرحله الدراسات العليا Postgraduate.


وأفاد التقرير أن قيمة المنحة تبلغ 700 يورو بدل وصول ، 368 يورو مرتب شهري ، وتأمين صحي ، على أن يتم التقدم بعد استيفاء المستندات المطلوبة والمتضمنة استمارة التقدم والسيرة الذاتية  وذلك للسفارة اليونانية في موعد غايته 21/7/2019 .  

يذكر أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح .


 


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التعليم العالى

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منح اليونان الدراسية

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