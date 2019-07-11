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التصويت على اختيار وزيرة الدفاع الألمانية رئيسة للمفوضية الأوروبية الثلاثاء المقبل

الخميس، 11 يوليه 2019 02:39 م
التصويت على اختيار وزيرة الدفاع الألمانية رئيسة للمفوضية الأوروبية الثلاثاء المقبل وزيرة الدفاع الالمانية
أ ش أ

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 قال المتحدث باسم البرلمان الأوروبي إنه سيجري التصويت على اختيار وزيرة الدفاع الألمانية "أورسولا فون دير لاين" رئيسة للمفوضية الأوروبية الثلاثاء المقبل الموافق 16 يوليو الجاري.
 
وأضاف المتحدث - حسبما شبكة (يورو نيوز) الأوروبية اليوم الخميس - أن رؤساء المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبي قرروا اختيار هذا الموعد؛ لإجراء التصويت المرتقب، موضحة أن التكهنات حول فرص فوز الوزيرة الألمانية بثقة البرلمان الأوروبي لشغل المنصب زادت
 
من الشائعات حول احتمال تأجيل التصويت.
يشار إلى أن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك حث البرلمان سابقًا هذا الشهر على الموافقة على تعيين المرشحة الألمانية.

وزيرة الدفاع الألمانية

البرلمان الأوروبي

أورسولا فون دير

دونالد توسك

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