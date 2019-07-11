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التحقيقات الأولية: رجل أعمال الرحاب انتحر من الخامس ولا شبهة جنائية

الخميس، 11 يوليه 2019 12:00 ص
التحقيقات الأولية: رجل أعمال الرحاب انتحر من الخامس ولا شبهة جنائية جثة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أوضحت التحقيقات الأولية، لنيابة القاهرة الجديدة، فى واقعة انتحار صاحب شركة بمدينة الرحاب، عدم وجود شبهة جنائية.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتوفى كان يعانى من أزمة مالية خاصة بعمله، قام على إثرها بالانتحار من الطابق الخامس، بمسكنه الخاص بمدينة الرحاب.

 

كانت صرحت النيابة، بدفن جثة صاحب شركة، لقى مصرعه بعد الانتحار من الطابق الخامس، بمدينة الرحاب، وانتقل فريق من النيابة، لموقع انتحار صاحب شركة بمدينة الرحاب، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

 

ترجع الواقعة بورود بلاغ للرائد تامر عبدالشافى، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، يفيد بسقوط رجل من بلكونة بالرحاب بالدور الخامس، وبالانتقال لمكان البلاغ والفحص والتحريات، بمعرفة النقباء مصطفى عامر، ومحمد حلمى، وهشام عبدالخالق،  تبين أن الجثة لصاحب شركة عمرة 40 سنة، ويمر بضائقة مالية وقام باستئجار شقة ويعيش بمفرده هو وكلبه.


انتحار

انتحار رجل اعمال

نيابة القاهرة الجديدة

قسم التجمع

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