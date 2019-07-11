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التحفظ على سلع غذائية منتهية الصلاحية وبدون بيانات بالغربية

الخميس، 11 يوليه 2019 01:41 م
التحفظ على سلع غذائية منتهية الصلاحية وبدون بيانات بالغربية حملات تموين-ارشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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تحفظ ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية، على سلع غذائية منتهية الصلاحية، وبدون بيانات، خلال حمله مشتركة مع مديرية التموين بطنطا وبسيون
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط 43 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل سوبر ماركت بشارع توت عنخ امون بطنطا، ملك"محمود.ا.ب" 35سنة، و تحرر عن ذلك المحضر 18642 جنح قسم ثان طنطا.
 
كما تم ضبط "ايمان.ا.م" 38سنة صاحبة محل بقالة بكفر جعفر مركز بسيون، وبحوزتها 20 عبوة مواد غذائية، بدون بيانات توضح تاريخ الانتاج ومدة الصلاحية فى المحضر 255 جنح امن دولة طوارئ مركز بسيون، وضبط"احمد.م.ا" 49سنة صاحب محل بقالة بكفر جعفر مركز بسيون، وبحوزته 20 عبوة مواد غذائية بدون فواتير وعدم الاعلان عن الأسعار، تحرر المحضر 256 جنح أمن دولة طوارئ مركز بسيون، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 

مدير امن الغربيه

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بسيون

طنطا

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