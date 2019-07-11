"التأمين الصحى الشامل": تطوير المستشفيات والوحدات الصحية قبل دخولها المنظومة

تقتضى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة التى تم تدشينها فى محافظة بورسعيد أول يوليو الجارى، تطوير وتأهيل الجهات التابعة لوزارة الصحة أو التأمين الصحى طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد قبل ضمها لنظام التأمين الصحى الشامل، الذى يؤدى خدماته أيضًا من خلال المستشفيات الخاصة بما يُتيح للمستفيدين فرصة الاختيار بين عدد كبير من مقدمى الخدمة، ويضمن توفير أفضل سبل الرعاية الصحية.

يشار إلى أن مميزات التأمين الصحى الشامل تتضمن حرية المؤمن عليه فى اختيار مقدمى الخدمة، وتتحمل الدولة تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ، كما تقدم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، كما يعد نظاما تكافليا اجتماعيا بمشاركة جميع أفراد المجتمع وتتكفل الدولة بغير القادرين، كما يساهم فى تقليل الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة.

جدير بالذكر، أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، هدفها تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتؤمن علاجك وعلاج أسرتك من عمليات ورعاية وأدوية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، كما تهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتضمن الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الجديدة.



