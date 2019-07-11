البيت الأبيض: الرئيس ترامب يستقبل رئيس وزراء باكستان فى 22 يوليو الجارى

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أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يوم 22 يوليو الجاري.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للبيت الأبيض أن ترامب وعمران خان سيناقشان خلال اللقاء عددًا من القضايا بما فيها محاربة الإرهاب والدفاع والطاقة والتجارية بهدف إقامة الشراكة الدائمة بين أمريكا وباكستان، إلى جانب إحلال السلام في منطقة جنوب آسيا.

وأضاف البيان أن الزيارة ستركز على تعزيز التعاون بين البلدين لجلب الاستقرار والسلام والتقدم الاقتصادي في المنطقة.