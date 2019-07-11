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البابا تواضروس يكلف اسقف ألماظة بالمشاركة فى العيد الوطنى لرواندا

الخميس، 11 يوليه 2019 02:22 م
البابا تواضروس يكلف اسقف ألماظة بالمشاركة فى العيد الوطنى لرواندا اسقف ألماظة يشارك فى العيد الوطنى لرواندا
سارة علام

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شارك نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر وبربارة سليمان مدير المكتب البابوى للمشروعات بتكليف من البابا تواضروس الثانى، فى حفل سفارة جمهورية رواندا بالقاهرة بمناسبة عيدها الوطنى الذى أقيم أمس 

ومن جانبه أعرب شيخ صالح هابيمانا سفير رواندا بالقاهرة عن تقديره لقداسة البابا تواضروس الثانى ورعايته للشأن الأفريقى.

كان قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد القى عظته الأسبوعية مساء أمس من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور مجموعة من أساقفة المجمع المقدس، وكهنة وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ونوه البابا تواضروس الثانى إلى ضرورة معرفة تاريخ الكنيسة القبطية على مدى 20 قرنا من الزمان، وأن بقاء الكنيسة والإيمان طوال هذه الفترة يعتبر أمر هام للغاية يدل على عمل الله فى الكنيسة، مؤكدا أن التاريخ هو الحياة.

 


البابا تواضروس

رواندا

انبا اكليمنضس

سفارة رواندا

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