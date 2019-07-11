سوبر كورة
Ads
الخميس، 11 يوليه 2019 12:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيين اثنين ويعتقل آخرين جنوب بيت لحم

الخميس، 11 يوليه 2019 11:20 ص
الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيين اثنين ويعتقل آخرين جنوب بيت لحم جندى اسرائيل - ارشيفية
رام الله أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أُصيب فتيان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خلال مواجهات في مخيم (الدهيشة) جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

 

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت الشاب سامي إسماعيل الجعفري (33 عاما)، بعد أن داهمت منزله، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أسفرت عن إصابة فتيين بالرصاص الحي بقدميهما.

 

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خليل عماد العمور (25 عاما)، بعد أن داهمت منزله في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

 

ومن جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينين من محافظة رام الله والبيرة؛ فيما اعتقلت ثلاثة آخرين من محافظة جنين، بعد دهم منازل ذويهم.

 

 


الاحتلال الاسرائيلى

جنوب بيت لحم

فلسطين

اسرائيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بمناسبة الصدام فى إسرائيل.. 50 تاريخا فى حياة اليهود كلها "صراعات"

الأربعاء، 10 يوليه 2019 11:00 م

إسرائيل على صفيح ساخن خشية غضب جديد ليهود الفلاشا.. الإثيوبيون يهددون بمظاهرات جديدة للمطالبة بالقبض على الجندى المتورط فى قتل "تيكا".. تأهب فى شرطة تل أبيب.. وتخوفات من وقوع تذمر داخل الجيش الإسرائيلى

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 09:00 م

حرامية أرض وتاريخ.. هل تستغل إسرائيل الاكتشافات من أجل التشكيك فى الفلسطينيين

الإثنين، 08 يوليه 2019 01:00 ص

"الجزيرة" آلة صناعة الكذب فى المنطقة.. القناة القطرية تجاهلت الأحداث فى إسرائيل لخدمة الكيان الصهيونى.. وتركز على تغطية الأحداث التى تضر بالأمن القومى للدول العربية.. وخبراء يؤكدون: "عادتها مش هتشترتيها"

السبت، 06 يوليه 2019 06:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المستشار أحمد سعيد: نتعاون محليا ودوليا لمكافحة الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر

المستشار أحمد سعيد: نتعاون محليا ودوليا لمكافحة الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية

أمين عام "المصارف العربية": تعاون كامل لتطوير سبل مكافحة الجرائم الإلكترونية

أمين عام "المصارف العربية": تعاون كامل لتطوير سبل مكافحة الجرائم الإلكترونية

الأهلى السعودى يتفق مع أحمد حجازى والشرط الجزائى يحسم مصير الصفقة

الأهلى السعودى يتفق مع أحمد حجازى والشرط الجزائى يحسم مصير الصفقة

المالية: مصر فى مصاف الدول ذات المناخ الجاذب فى أفريقيا

المالية: مصر فى مصاف الدول ذات المناخ الجاذب فى أفريقيا

بعد نجاح الموسم الثالث.. اقتراب تجديد مسلسل 13 Reasons Why

بعد نجاح الموسم الثالث.. اقتراب تجديد مسلسل 13 Reasons Why

لطلاب الثانوية.. تعرف على مخالفات بالامتحانات جار التحقيق فيها

لطلاب الثانوية.. تعرف على مخالفات بالامتحانات جار التحقيق فيها

"الحب فوق الستين".. 10آلاف حالة زواج لكبار السن فى عمر 60-65 خلال عام

"الحب فوق الستين".. 10آلاف حالة زواج لكبار السن فى عمر 60-65 خلال عام

فيجو لـ TIME SPORTS: خروج مصر من أمم أفريقيا صدمة للجماهير .. ودرس للمستقبل

فيجو لـ TIME SPORTS: خروج مصر من أمم أفريقيا صدمة للجماهير .. ودرس للمستقبل

أكبر بركان فى العالم يفقد لقبه بعد اكتشاف العلماء لمصدر ثورانه

أكبر بركان فى العالم يفقد لقبه بعد اكتشاف العلماء لمصدر ثورانه

كيف تتمكن من استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت؟

كيف تتمكن من استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت؟

تعرف على حجم إيرادات فيلم The Secret Life of Pets 2 حول العالم

تعرف على حجم إيرادات فيلم The Secret Life of Pets 2 حول العالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة