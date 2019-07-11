الإدعاء الإيطالى يبدأ التحقيق فى مزاعم تمويل روسيا لحزب سالفينى

كتب أحمد علوى

أعلن الإدعاء العام فى ميلانو الإيطالية، اليوم، الخميس، فتح تحقيقات قضائية بشأن مزاعم تمويل روسى، لحملة حزب وزير الداخلية ماثيو سالفينى، للانتخابات البرلمانية الأوروبية التى جرت نهاية مايو الماضى، فى وقت طالب فيه الحزب الديمقراطى المعارض، تشكيل لجنة برلمانية لذات الغرض.

وقال المدعى العام فى ميلانو فرانشيسكو جريكو، فى تصريح نشرته وكالة أكى الايطالية، نحن نتحقق لمعرفة فيما إذا تم إرتكاب جريمة أم لا بشأن ؤالمزعوم.

وكان موقع "Buzzfeed"، قد نشر تسجيلاً صوتياً لوقائع اجتماع جرى فى موسكو18أكتوبر الماضى، ضم مقربين من سالفينى مع مسؤولين روس، بهدف التفاوض على شروط صفقة سرية لتوريد نفط روسى، بسعر مخفض،إلى إيطاليا يتحصل بموجبها حزب الرابطة على حوالى 65 مليون دولار.