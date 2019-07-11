الأوقاف: حصيلة صكوك الأضاحى 11 مليون جنيه والقاهرة حققت 1000 صك

أصدرت وزارة الأوقاف، بيانها الرابع بحصيلة صكوك الاضاحى، مؤكدة ان إجمالى مبيعات صكوك الأضاحى بلغت حتى الآن، 11 مليون و318 ألف و400 جنيه، وتعد مديرية أوقاف القاهرة رائدة فى مشروع صكوك الأضاحى حيث حققت الألف صك الأولى .

وأعلنت الوزارة أن آخر تحديث لمبيعات الصكوك حتى تاريخه، حيث بلغت محافظة القاهرة 1005 صك بمبلغ 1809000 جنيه، والغربية 746 صك بمبلغ 1342800 جنيه، و البحيرة 705 صك بمبلغ 1269000 جنيه، والجيزة 600 صك بمبلغ 1080000 جنيه، و الإسكندرية 509 صك بمبلغ 916200 جنيه

وبلغت حصيلة صكوك الإسماعيلية 350 صك بمبلغ 630000 جنيه، و بنى سويف 300 صك بمبلغ 540000، والمنيا 250 صك بمبلغ 450000 جنيه، و الدقهلية 250 صك بمبلغ 450000 جنيه، و القليوبية 240 صك بمبلغ 432000.

كما جمعت الشرقية 225 صك بمبلغ 405000، جنيه، والفيوم 220 صك بمبلغ 396000 جنيه، و دمياط 210 صك بمبلغ 378000 جنيه، وكفر الشيخ 143 صك بمبلغ 257400 جنيه، وأسيوط 124 صك بمبلغ 223200 جنيه، و المنوفية 113 صك بمبلغ 203400 جنيه، و القطاع الدينى 110 صك بمبلغ 198000 جنيه والسويس 36 صك بمبلغ 64800 جنيه والوادى الجديد 30 صك بمبلغ 54000 جنيه، وبور سعيد 25 صك بمبلغ 45000 جنيه، وشمال سيناء 20 صك بمبلغ 36000 و قنا 20 صك بمبلغ 36000 و سوهاج 20 صك بمبلغ 36000 جنيه و مرسى مطروح 14 صك بمبلغ 25200 و البحر الأحمر 13 صك بمبلغ 23400 جنيه، و أسوان 10 صك بمبلغ 18000، فيما بلغ الإجمالى 6288 صك بمبلغ 11318400 جنيه.

ووجهت الوزارة بصرف 30 ألف جنيه مكافأة جهود غير عادية من الموارد الذاتية للوزارة ولا علاقة لها بمبالغ صكوك الأضاحى، وذلك للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف القاهرة من خلال كشف يعده مدير المديرية ويعتمد من السلطة المختصة بديوان عام الوزارة، علمًا بأن هذه الإثابة ستصرف لكل مديرية عند تحقيقها ألف صك.