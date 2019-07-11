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الأوقاف تعقد ندوات تنظيم الحج السبت بمسجد خالد بن الوليد

الخميس، 11 يوليه 2019 11:18 م
الأوقاف تعقد ندوات تنظيم الحج السبت بمسجد خالد بن الوليد مسجد الفتح برمسيس
كتب - إسماعيل رفعت

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تقيم وزارة الأوقاف، ندوة  علمية  كبري بمسجد ” خالد بن الوليد ” محافظة الجيزة ، تحت عنوان : ” تنظيم الحج وترتيب الأولويات ” عقب صلاة المغرب،  يوم  السبت، ويحاضر  فى الندوة الشيخ أحمد عبد السعيد أبو طالب والشيخ محسن عبد الظاهر أحمد، والشيخ عيد هنداوي.
 
وتعقد الأوقاف ندوة أخرى بعنوان: تنظيم الحج وترتيب الأولويات ” من مسجد الفتح برمسيس محافظة القاهرة، يحاضر بالندوة الدكتور محمد عبد ا لستار الجبالي والدكتور كمال أبو سيف، والشيخ محمد الوجيه البحيري.
 
وتطلق وزارة الاوقاف، مسابقة قرآنية وأخرى ثقافية بين الدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية التابعة لها ستشهد خلال العام الدراسى 2019 / 2020، على مستوى الجمهورية.
 
وقالت وزارة الاوقاف: "سيتم منح الأوائل في المسابقة القرآنية كارنيه محفظ معتمد إضافة إلى الجوائز المالية، كما سيتم منح الأوائل فى المسابقة الثقافية جوائز مالية قيمة".

تنظيم الحج

مسجد ” خالد بن الوليد ”

مسجد الفتح برمسيس

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