الأوقاف تعقد ندوات تنظيم الحج السبت بمسجد خالد بن الوليد

كتب - إسماعيل رفعت

تقيم وزارة الأوقاف، ندوة علمية كبري بمسجد ” خالد بن الوليد ” محافظة الجيزة ، تحت عنوان : ” تنظيم الحج وترتيب الأولويات ” عقب صلاة المغرب، يوم السبت، ويحاضر فى الندوة الشيخ أحمد عبد السعيد أبو طالب والشيخ محسن عبد الظاهر أحمد، والشيخ عيد هنداوي. وتعقد الأوقاف ندوة أخرى بعنوان: تنظيم الحج وترتيب الأولويات ” من مسجد الفتح برمسيس محافظة القاهرة، يحاضر بالندوة الدكتور محمد عبد ا لستار الجبالي والدكتور كمال أبو سيف، والشيخ محمد الوجيه البحيري.

وتطلق وزارة الاوقاف، مسابقة قرآنية وأخرى ثقافية بين الدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية التابعة لها ستشهد خلال العام الدراسى 2019 / 2020، على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة الاوقاف: "سيتم منح الأوائل في المسابقة القرآنية كارنيه محفظ معتمد إضافة إلى الجوائز المالية، كما سيتم منح الأوائل فى المسابقة الثقافية جوائز مالية قيمة".