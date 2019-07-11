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الأمين العام لحلف الناتو يزور كندا الأحد القادم

الخميس، 11 يوليه 2019 06:00 ص
الأمين العام لحلف الناتو يزور كندا الأحد القادم رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو
أ ش أ

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أعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، مساء أمس الأربعاء، أن الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، سيزور كندا الأحد القادم.

 

ومن المقرر أن يعقد الجانبان اجتماعًا يوم الإثنين المقبل في قاعدة القوات الكندية في بيتاواوا بمقاطعة أونتاريو، يعقبه مؤتمر صحفي مشترك.

 

ويناقش المسؤولان خلال الزيارة، التحديات العالمية والقضايا الرئيسية التي تواجه الحلف، حيث يؤكد رئيس الوزراء الكندي ضرورة أن يعمل شركاء الناتو سويا للدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد وتعزيز السلام والأمن وبناء مستقبل أفضل للشعوب في جميع أنحاء العالم. كما يلقي الضوء على التزام كندا الثابت بالتحالف، ويؤكد على قيادة كندا داخل الناتو، بما في ذلك على رأس مجموعة القتال المعززة في لاتفيا وبعثة الناتو للتدريب وبناء القدرات في العراق.

 

كما يتوجه الأمين العام للناتو إلى مدينة تورنتو في وقت لاحق يوم الإُثنين لإلقاء خطاب رئيسي في كلية ماسي.

 

وقال ترودو "أتطلع إلى الاجتماع مع الأمين العام ستولتنبرج لمناقشة القضايا الملحة التي تواجه التحالف وشركائه ، وإلقاء الضوء على قيادة كندا بشأن التحديات الأمنية في جميع أنحاء العالم. يصادف هذا العام الذكرى السبعين لحلف الناتو. من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى، أن يعمل حلفاء الناتو سويا للدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد ، وبناء مستقبل أكثر سلاما وازدهارا للناس في جميع أنحاء العالم."


كندا

الناتو

رئيس الوزراء الكندى

جستن ترودو

العراق

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