"الأعلى للجامعات" يعلن مواعيد وخطوات المسابقة الموحدة لطلاب الدبلومات الفنية

وائل ربيعى

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن عقد امتحان المسابقة الموحدة لكل من الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية الصناعية (نظام الثلاث سنوات)، والحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية ودبلوم المدارس الفنية الصناعية المتقدمة (نظام الخمس سنوات) للالتحاق بكليات الهندسة، والطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات) للالتحاق بإحدى كليات (التجارة – الزراعة – الحقوق)، والطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية التجارية للالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات المصرية.

أولًا: الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية الصناعية (نظام الثلاث سنوات) للالتحاق بكليات الهندسة:

يتم عقد امتحان المسابقة الموحدة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية الصناعية (نظام الثلاث سنوات) خريجى أعوام 2017، 2018، 2019 بنسبة 70% فأكثر من المجموع الكلى (عملى + نظري) للراغبين فى الالتحاق بإحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية فى العام الجامعى 2019/2020.

وللطالب الحق فى التقدم فرصتين متتاليتين فقط ابتداء من عام الحصول على الثانوية الفنية أو العام التالى له، على أن يكون الامتحان ومواعيد التقدم والأوراق المطلوبة ومواد الامتحان على النحو التالي:

نوع الشهادة الفنية

مكان التقدم والامتحان

مواد الامتحان

موعد الامتحان

الثانوية الصناعية

طبقا لجدول التوزيع الجغرافى الخاص بالطالب حسب محافظة الرقم القومى والمعلن عنه على موقع المجلس الأعلى للجامعات

اللغة الانجليزية

ميكانيكا

الفيزياء

رياضة (1) "جبر وهندسة فراغية"

رياضة (2) "التفاضل والتكامل"

الكيمياء

السبت 7/9/2019

الأحد 8/9/2019

الاثنين 9/9/2019

الثلاثاء 10/9/2019

الأربعاء 11/9/2019

الخميس 12/9/2019

وستعقد الامتحانات فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً، على أن يتم تقديم الطلبات على الموقع الإلكترونى www.scu.eg ابتداء من يوم الأحد الموافق 14/7/2019 حتى يوم الخميس الموافق 15/8/2019، وتسلم الطلبات يدوياً ابتداء من يوم الأحد الموافق 28/7/2019حتى يوم الخميس الموافق 29/8/2019، ويتم فتح التقديم يدويا فقط لطلاب الدور الثانى والذين يحملون استمارة تقديم من على الموقع الإلكترونى اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1/9/2019 وحتى الخميس الموافق 5/9/2019.

وتشمل المستندات المطلوبة للتقديم استمارة الالتحاق المطبوعة من الموقع الإلكترونى www.scu.eg بواسطة الطالب، وأصل شهادة التخرج للاطلاع عليها أو صورة طبق الأصل من الجهة المانحة للشهادة + صورة منها، وصورة بطاقة الرقم القومى، وعدد (3) صورة شخصية.

ثانيًا: الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية ودبلوم المدارس الفنية الصناعية المتقدمة (نظام الخمس سنوات) للالتحاق بكليات الهندسة:

يتم إجراء امتحان المسابقة المركزية للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية ودبلوم المدارس الفنية الصناعية المتقدمة (نظام الخمس سنوات) خريجى أعوام 2017، 2018، 2019 للراغبين فى الالتحاق بإحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية فى العام الجامعى 2019/2020.

وللطالب الحق فى التقدم للامتحان فى هذه المسابقة خلال ثلاث سنوات تحسب من سنة حصوله على المؤهل، على أن يكون الامتحان ومواعيد التقدم والأوراق المطلوبة ومواد الامتحان على النحو التالي:-

نوع الشهادة الفنية

مكان التقدم والامتحان

مواد الامتحان

موعد الامتحان

المعاهد الفنية الصناعية

طبقا لجدول التوزيع الجغرافى الخاص بالطالب حسب محافظة الرقم القومى والمعلن عنه على موقع المجلس الأعلى للجامعات

ميكانيكا

الفيزياء

رياضة (1) "جبر وهندسة فراغية"

رياضة (2) "التفاضل والتكامل"

الكيمياء

الأحد 8/9/2019

الاثنين 9/9/2019

الثلاثاء 10/9/2019

الأربعاء 11/9/2019

الخميس 12/9/2019

وتكون مواعيد تلقى الطلبات سواء على الموقع الإلكترونى أو تسليمها يدويا هى نفس المواعيد المشار إليها بعاليه، وكذلك نفس المستندات المطلوبة للتقديم.

ثالثًا: الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات) بعد الإعدادية من التخصصات (التجارية – الزراعية – التجارية "شعبة القانون") للالتحاق بإحدى كليات (التجارة –الزراعة – الحقوق):

يتم عقد امتحان المسابقة المركزية للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية من التخصصات (التجارية – الزراعية – التجارية "شعبة القانون") خريجى أعوام 2017، 2018، 2019 الراغبين فى الالتحاق بإحدى كليات (التجارة –الزراعة – الحقوق) بالجامعات الحكومية المصرية فى العام الجامعى 2019/2020، ويحق للطالب التقدم للامتحان فى هذه المسابقة خلال ثلاث سنوات تحسب من سنة حصوله على المؤهل، على أن يكون الامتحان ومواعيد التقدم والأوراق المطلوبة على النحو التالي:

نوع الشهادة الفنية

مكان التقدم والامتحان

مواد الامتحان

موعد الامتحان

التجارية

كلية التجارة

جامعة القاهرة

رياضة

دراسات تجارية باللغة الإنجليزية

إدارة أعمال

محاسبة

الاثنين 9/9/2019

الثلاثاء 10/9/2019

الأربعاء 11/9/2019 الخميس 12/9/2019

الزراعية

كلية الزراعة

جامعة عين شمس

الكيمياء

اللغة الإنجليزية

الأحياء

الاثنين 9/9/2019

الثلاثاء 10/9/2019

الأربعاء 11/9/2019

التجارية

"شعبة قانون"

كلية الحقوق

جامعة عين شمس

مبادئ مدخل العلوم القانونية

مبادئ القانون الدستوري

إحدى اللغتين " إنجليزى أو فرنسى"

الاثنين 9/9/2019

الثلاثاء 10/9/2019

الأربعاء 11/9/2019

هذا ويسمح بتأدية الامتحان باللغة الفرنسية بدلا من اللغة الإنجليزية وذلك للطلاب الذين درسوا بعض المقررات باللغة الفرنسية، علما بأن الامتحانات ستبدأ فى الساعة العاشرة صباحا.

ويكون موعد تلقى الطلبات ابتداء من يوم الأحد الموافق 4/8/2019 حتى يوم الخميس الموافق 29/8/2019، على أن تشمل المستندات المطلوبة للتقديم أصل شهادة التخرج أو صورة طبق الأصل من الجهة المانحة للشهادة + صورة منها، وصورة بطاقة الرقم القومى، وعدد (3) صورة شخصية.

رابعًا: الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية التجارية للالتحاق بإحدى كليات التجارة:

يتم عقد امتحان المسابقة الموحدة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية التجارية خريجى أعوام 2017، 2018، 2019 بنسبة 70% فأكثر من المجموع الكلى للراغبين فى الالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات المصرية.

وللطالب الحق فى التقدم فرصتين متتاليتين فقط ابتداء من عام الحصول على الثانوية الفنية أو العام التالى عليه ويكون الامتحان فى مستوى الثانوية العامة وفقا لما يلي:

نوع الشهادة

مكان التقدم

مكان الامتحان

مواد الامتحان

موعد الامتحان

الثانوية التجارية

كلية التجارة

جامعة القاهرة

مبنى مجمع قاعات الامتحانات ومبانى الكلية على أن تكون الفترة الأولى: من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا، وتشمل طلبة (القاهرة،عين شمس، حلوان)

الفترة الثانية: من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الثالثة ظهرًا، وتشمل جميع طلاب الأقاليم وبعض طلاب "القاهرة، عين شمس، حلوان"

الرياضة

اللغة الأولى انجليزي/فرنساوي

الجغرافيا

اللغة الثانية انجليزي/فرنساوي

الاثنين 2/9/2019

الثلاثاء 3/9/2019

الأربعاء 4/9/2019

الخميس 5/9/2019

وتشمل المستندات المطلوبة للتقديم أصل شهادة الدبلوم وصورة منها، وأصل شهادة الميلاد وصورة منها، وأصل البطاقة الشخصية وصورة منها، وعدد 3 صور شخصية، على أن تكون مواعيد تقديم الطلبات ابتداء من يوم الاثنين الموافق 28/7/2019 وحتى يوم الخميس الموافق 8/8/2019.