الأزهر: فتح باب القبول لدفعة جديدة من طلاب أولى ثانوى بمعهد العلوم الإسلامية

كتب لؤى على

أعلن الأزهر الشريف عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من طلاب الصف الأول الثانوى بمعهد العلوم الإسلامية بالتجمع الأول (القاهرة الجديدة) للعام الدراسى 2019/2020 من جميع محافظات الجمهورية، وذلك وفقًا للشروط التالية:

أن يكون المتقدم مصرى الجنسية . الحصول على الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسى 2018/2019 بنسبة نجاح لا تقل عن 75% من مجموع الدرجات الحاصل عليها الناجحون بالدور الأول . اجتياز الاختبارات التحريرية "اللغة العربية، اللغة الإنجليزية"، والشفهية (قرآن كريم، فيما تم حفظه حتى الصف الثالث الإعدادى، مطالعة" اجتياز اختبار القدرات لمن يتم ترشيحه . اجتياز الكشف الطبى المقرر لمن يتم ترشيحه . الالتزام بشروط وضوابط الإقامة بالقسم الداخلى بالمعهد والقواعد الخاصة بالدراسة وَفقًا للائحة المعهد .

وعلى من يرغب فى الالتحاق بالمعهد ممن تنطبق عليه الشروط ملء الاستمارة المخصصة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين 15 يوليو، حتى الأربعاء الموافق 31 من الشهر ذاته.