اضحك مع ترامب.. الرئيس الأمريكى: "الكليتان لهما مكان خاص فى القلب"

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن الرئيس ترامب أدلى بتصريح ربما يكون صدمة للأطباء، حيث زعم أن الكليتين لهما مكان خاص للغاية فى القلب.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التعليق جاء فى خطاب غير مترابط، وفى بعض الأحيان غير متسق عن أعضاء جسم الإنسان قبل توقيع قرار تنفيذى يوجه فيه حكومته لتطوير سياسات لمعالجة المشكلات الصحية المرتبطة بالكلى لدى الأمريكيين.

وقال ترامب أمس الأربعاء، فى مركز التجارة الدولى بواشنطن العاصمة: "لقد عملنا بجد على هذه الأمور، وعملتم بجد على الكلية، خاص جدا، الكلية لها مكان خاص جدا فى القلب، إنه أمر مذهل".

وتابع قائلا: "الناس الذين يجب عليهم أن يخوضوا هذا.. أشخاص لديهم أحباء يعملون بجد من أجل البقاء على قيد الحياة، عليهم أن يعملوا بجد"، وأضاف: "أريد أن أشكر جميع الناس على وجودها هنا، إنه أمر رائع حقا، إنه يوم مثير للنهوض بصحة الكلى فى بلادنا".

وقالت "إندبندنت" إنه وفقا لهيئة الصحة الوطنية البريطانية فإن الكليتين اللتين تقوم بتنقية الجسم من الفضلات، تقعان أسفل الضلوع فى الجزء الخلفى من الجسم.

ويبدو أن ترامب لم يكن يقصد المعنى الحرفى للجملة، وإنما كان يقصد تسليط الضوء على أهمية الكلى.