استشهاد شاب فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى غزة

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أعلنت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، اليوم الخميس، استشهاد الشاب محمود أحمد صبري الأدهم (28 عاما) متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

يشار إلى أن الشاب الأدهم كان قد أصيب صباح اليوم بالرصاص الحي عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة خلف السواتر الترابية على الشريط الحدودي شرق بيت حانون نيران أسلحتها الرشاشة صوب مجموعة من المواطنين.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار على مجموعة من الضبط الميداني صباح اليوم ما أدى لإصابة أحدهم قبل إعلان استشهاده.. وأطلقت قوات الاحتلال النار أيضا على نقطة أخرى للضبط الميداني شرق رفح جنوب قطاع غزة دون إصابات.