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ازاى تعالج الحموضة بطرق طبيعية.. اعرف الطريقة

الخميس، 11 يوليه 2019 04:00 م
ازاى تعالج الحموضة بطرق طبيعية.. اعرف الطريقة حموضة
كتبت نهير عبد النبى

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تعتبر الحموضة من أبرز المشاكل الصحية التى يواجهها الكثيرون، حيث إنها تسبب ضيقا شديدا وعدم القدرة على تناول الطعام، قد يكون ذلك بسبب الإصابة ببعض الأمراض او نتيجة تناول بعض الأطعمة التى تسبب حرق فى المعدة.
 
وحسب ما ذكره موقع fishertitus فإن هناك بعض الطرق الطبيعية التى تعمل على علاج الحموضة وهى :
 
 
1:الحليب، وهو من أشهر الطرق التى تعمل على علاج الحموضة، وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من الخصائص الهامة لصحة الجسم.
 
2: الزنجبيل، يعتبر من الأعشاب الطبيعية التى تعمل على علاج الحموضة وحماية المعدة من الالتهابات والقرح.
 
3:الينسون واحد من السوائل الدافئة الهامة لصحة الجهاز الهضمى حيث انه يعمل على تخفيف الحموضة وعلاج الالتهاب.
 
4:النعناع من الأعشاب التى تساعد على تهدئة الأعصاب وتعزيز صحة الجهاز الهضمى وعلاج الحموضة.
 
5:صودا الخبز مع المياه من الطرق الطبيعية التى تعمل على علاج حوضة المعدة والالتهابات.
 
6: يحتوى الموز على نسبة كبيرة من المواد المضادة للحموضة والفيتامينات التى تعمل على علاج الحموضة

الحموضة

علاج الحموضة

اسباب الحموضة

طرق طبيعية لعلاج الحموضة

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