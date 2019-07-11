سوبر كورة
Ads
الخميس، 11 يوليه 2019 05:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع عدد مصابى حريق إحدى المحطات الكهربائية بموسكو إلى 11 شخصًا

الخميس، 11 يوليه 2019 05:28 م
ارتفاع عدد مصابى حريق إحدى المحطات الكهربائية بموسكو إلى 11 شخصًا حريق ارشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 أعلنت السلطات الروسية اليوم الخميس ارتفاع عدد المصابين جراء الحريق الذي اندلع في إحدى محطات توليد الكهرباء في مدينة "ميديشي" في ضواحي العاصمة موسكو إلى 11 شخصا.
 
وذكرت السلطات الروسية ـحسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخباريةـ أن الحريق اندلع في مساحة ألف متر مربع، مشيرة إلى أن 50 آلية ومروحتين وقطارا ساهمت بشكل كبير في إخماد الحريق.
 
وأكدت السلطات الروسية أن هذا الحريق لن يؤثر على إمداد موسكو بالكهرباء، ولا يمثل خطرا على المناطق السكانية في العاصمة.
وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد شعلة الحريق، الذي شب في المحطة الحرارية رقم "27" في مدينة "ميديشي" بضواحي العاصمة موسكو.

السلطات الروسية

محطات توليد الكهرباء

ميديشي

موسكو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. هل يرحل طارق حامد عن الزمالك؟

س و ج.. هل يرحل طارق حامد عن الزمالك؟

سوبر كورة يكشف مطالب الزمالك للاستغناء عن طارق حامد

سوبر كورة يكشف مطالب الزمالك للاستغناء عن طارق حامد

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن فتح باب القيد المحلى 29 يوليو

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن فتح باب القيد المحلى 29 يوليو

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

أحد نشطاء السوشيال ميديا يؤدى تحدى bottle cap challenge بمهارات النينجا

أحد نشطاء السوشيال ميديا يؤدى تحدى bottle cap challenge بمهارات النينجا

رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: نسعى لمكافحة الجريمة الإلكترونية والإتجار بالبشر.. المستشار أحمد سعيد: مجال تهريب المهاجرين يتوسع.. ورئيس البنك الأهلى: عائدات الجريمة الإليكترونية 600 مليار دولار

رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: نسعى لمكافحة الجريمة الإلكترونية والإتجار بالبشر.. المستشار أحمد سعيد: مجال تهريب المهاجرين يتوسع.. ورئيس البنك الأهلى: عائدات الجريمة الإليكترونية 600 مليار دولار

فيديو وصور.. 12 شائعة رصدتها الحكومة فى 6 أيام.. تعرف عليهم

فيديو وصور.. 12 شائعة رصدتها الحكومة فى 6 أيام.. تعرف عليهم

موجز1.. الرئيس السيسى يلبى دعوة شاب بحضور حفل زفافه ويشهد على العقد

موجز1.. الرئيس السيسى يلبى دعوة شاب بحضور حفل زفافه ويشهد على العقد

رئيس البنك الأهلى: 600 مليار دولار خسائر الجرائم الإلكترونية حول العالم فى 2017

رئيس البنك الأهلى: 600 مليار دولار خسائر الجرائم الإلكترونية حول العالم فى 2017

تقارير: أستون فيلا يحصل على موافقة قاسم باشا لضم تريزيجيه

تقارير: أستون فيلا يحصل على موافقة قاسم باشا لضم تريزيجيه

المستشار أحمد سعيد: نتعاون محليا ودوليا لمكافحة الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر

المستشار أحمد سعيد: نتعاون محليا ودوليا لمكافحة الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة