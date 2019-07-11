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ارتفاع حصيلة حادث قطار باكستان إلى 21 قتيلاً و89 جريحاً

الخميس، 11 يوليه 2019 03:33 م
ارتفاع حصيلة حادث قطار باكستان إلى 21 قتيلاً و89 جريحاً حادث باكستان ارشيفية
أ ش أ

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 ارتفعت حصيلة حادث اصطدام قطار ركاب بآخر للشحن وقع في مدينة "صادق آباد" بإقليم البنجاب في باكستان صباح اليوم الخميس إلى 21 قتيلاً و 89 جريحاً.
 
وأوضحت مصادر السكك الحديدية -وفق ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- بأن قطار الركاب كان متوجهاً إلى مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان من مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب عندما اصطدم بقطار شحن كان متوقفا على القضبان في محطة "ولهار" بمدينة "صادق آباد" ما أسفر عن مقتل 21 شخص وإصابة 89 آخر بجروح.
 
وقالت المصادر إن ثلاث عربات القطار خرجت عن مسارها جراء التصادم، وبينت بأن رجال الإنقاذ يعملون على إخراج الركاب المحاصرين داخل العربات المتضررة.

قطار ركاب

صادق آباد

باكستان

ولهار

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