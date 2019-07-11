إنذار لمحبى العصائر والصودا.. دراسة: كوب صغير منها يزيد مخاطر الإصابة بالسرطان

كتبت ريم عبد الحميد

لو كنت من محبى المشروبات المحلاة مثل الصودا أو عصائر الفاكهة، فاحذر من عواقبها، حيث أكدت دراسة جديدة ان شرب كوب صغير من السوائل المحلاة فى اليوم، يبلغ حجمه 100 مل أى حوالى ثلث علبة المشروبات الغازية، بزيادة قدرها 18%، يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان بشكل عام، و22% زيادة من خطر الإصابة بسرطان الثدى.

وأشارت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إلى أن البحث الذى أجرى على أكثر من 100 ألف من البالغين الفرنسيين ربط استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر بزيادة مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطام، ويأتى هذا بعد دراسة حديثة ربطت استهلاك المشروبات المحلاة بزيادة مخاطر الموت المبكر.

وقال إيان جونسون، خبير التغذية فى معهد كودرام الذى لم يشارك فى البحث، إن النتائج تشير إلى وجود علاقة إحصائية مهمة بين استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر وخطر جمع أنواع السرطان، ولاسيما سرطان الثدى.

وأضاف جونسون لمركز ساينس ميديا سنتر فى بريطانيا، أنه ربما يكون من المدهش أن خطر الإصابة بالسرطان لمن يستهلكون المشروبات السكرية بشكل أكبر، حتى بين من يشربون عصائر الفواكه النقية، وهو ما يستدعى مزيد من البحث.

وقال ماثيلد توفير، المؤلف الرئيسى للدراسة التى نشرت أمس الأربعاء، فى مجلة BMJ الطبية، إن النتائج التى تم إضافتها إلى الأبحاث توضح أن تقليل عدد المشروبات المحلاة التى نشربها سيكون مفيدا لصحتنا.