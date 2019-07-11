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إندبندنت: انتقادات شديدة لبوريس جونسون بعد رفضه تأييد سفير بريطانيا بواشنطن

الخميس، 11 يوليه 2019 10:56 ص
إندبندنت: انتقادات شديدة لبوريس جونسون بعد رفضه تأييد سفير بريطانيا بواشنطن تيريزا ماى
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن بوريس جونسون، الأوفر حظا لتولى رئاسة حكومة بريطانيا، يواجه رد فعل غاضب بعدما تبين أن السفير البريطانى لدى الولايات المتحدة استقال بسبب فشل جونسون، الذى يقترب من زعامة حزب المحافظين، فى دعمه على خلفية أزمة تسريب انتقاداته للرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وكان السفير السير كيم داروك قد استقال أمس، الأربعاء، بعد مشاهدته مناظرة تلفزيونية فى الليلة السابقة رفض فيها جونسون، الرجل المتوقع أن يقوز ويصبح رئيس الوزراء المقبل، أن يستبعد استبدال السفير.

وجاءت الاستقالة مع تأكيد داوننج ستريت أنه كانت هناك مناقشات داخلية بين الحكومة والشرطة فيما يتعلق بالتحقيق حول تسريب المراسلات التى رسم فيها داروك صورة رئيس غير كفء وإدارته بالفوضوية.

ووصفت رئيسة الوزراء المستقبلة تيريزا ماى خسارة الدبلوماسى المخضرم ومستشار الأمن القومى السابق بأنه أسف كبير، وبدا أنها توجه انتقادات ضمنا لخليفتها المحتمل بعدما أخبرت أعضاء البرلمان بضرورة  مراعاة أهمية الدفاع عن القيم والمبادئ لاسيما عندما تتعرض لضغوط.

وتعرض جونسون لهجمات مباشرة لدوره فى هذه المسألة، حيث وصفه وزير الشئون الخارجية السير آلان دونكان سلوكه بأنه خسيس، واتهمه بالإلقاء بالسفير تحت حافلة؛ بينما قال النائب المستقل نيك بوليز الذى استقال من حزب المحافظين فى وقت سابق هذا العام إن جونسون لم يصبح بعد رئيسا للحكومة، وهو الآن مسئول عن ضربة مؤلمة للسمعة الدولية لبريطانيا.

 


بوريس جونسون

بريطانيا

حزب المحافظين

سفير بريطانيا بأمريكا

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