إلغاء خطوط السير لـ 17 سائقًا خالفوا تعريفة الركوب بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء علاء بدران، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، أن أجهزة المحافظة بالتنسيق مع جهاز السيرفيس، ضبطت 17 سيارة مخالفة للتعريفة التى أقرتها المحافظة بعد ارتفاع سعر المحروقات، مشيرًا إلى أنه تم وقف خط السير لهم بقرار من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وأضاف السكرتير العام المشاعد، لـ"اليوم السابع"، أن المحافظ اتخذت كل ما يلزم لمتابعة تطبيق التعريفة فى الشارع، والتى شملت شن حملات على جميع الموقف الموجودة فى المحافظة، ولم يتم رصد أى مخالفات، إلا العدد السابق الذى تم ذكره.

من جانبه أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تم الإعلان عن التعريفات الجديدة أمام المواطنين على نطاق واسع حيث تم الانتهاء من وضع لافتات "استيكر" على سيارات السرفيس مدون عليها التعريفة المحددة لكل خط سير وأرقام الشكاوى إضافة إلى تعليق لافتات بالمواقف الرسمية داخل المحافظة والبالغ عددها 35 موقفا مدون عليها تعريفات الركوب لكل خطوط السير ورقم الشكاوى لاستقبال بلاغات المواطنين بشأن أى مخالفات من السائقين أو عدم التزامهم بالتعريفات المحددة.

وأعلنت المحافظة عن استقبال شكاوى أو بلاغات المواطنين من خلال الخطوط الساخنة وتضم الأرقام "15333، 16528" خط ساخن مجلس الوزراء و"19285" خط ساخن الإدارة العامة لمرور الجيزة و"35869193" المحافظة و114 خط ساخن المحافظة .