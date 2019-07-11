إعدام نصف طن أغذية فاسدة فى مطعمين بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

أعدمت مديرية الصحة بالشرقية، 516 كجم أغذية فى مطعمين بالزقازيق الشهيرة، المنتهية الصلاحية، وذلك ضمن الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية على الأسواق والمنشآت الغذائية.



قامت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومفتشى الأغذية بمدينة الزقازيق، بالمرور على عدد من المطاعم بالمدينة، وأسفرت الحملة عن وجود أغذية بها تغير فى خواصها الطبيعية فى عدد 2 مطعم بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق بوزن 516 كجم أغذية مختلفة، وقامت اللجنة بإعدام هذه الكمية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير عدد 3 محاضر جنحة صحية، وسحب 3 عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

من جانبه صرح الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن حملات مراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية تأتى لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وضمان وصول منتج غذائى سليم وآمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.