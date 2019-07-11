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إصابة 10 أشخاص من قوات حفظ السلام الأممية فى مالى

الخميس، 11 يوليه 2019 08:18 م
إصابة 10 أشخاص من قوات حفظ السلام الأممية فى مالى مالى ارشيفية
أ ش أ

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 أعلنت الأمم المتحدة عن إصابة 10 عناصر من قوات حفظ السلام الأممية، من بينهم 4 في حالة خطرة، إثر اصطدام سيارة بلغم أرضي خلال عملية لها خارج مدينة كيدال شمالي دولة مالي.
 
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الخميس عن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق قوله إن بعثة الأمم المتحدة في مالي تقوم بالتحقيق في الحادث بما في ذلك حالة السيارة المحمية من الألغام، موضحا أن المصابين من قوات حفظ السلام الدولية يتلقون حالياً العناية الطبية اللازمة.
 
يُشار إلى أن مجلس الأمن الدولي قد صوّت بالإجماع أواخر يونيو الماضي لصالح تعزيز تفويض بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي للمساعدة في معالجة حدة العنف المتصاعدة وتقوية سلطة الحكومة وسط البلاد.
وينص قرار مجلس الأمن الذي تمت الموافقة عليه ينص على إبقاء قوات حفظ السلام الأممية في مالي لدعم تنفيذ اتفاقية السلام التي تم التوصل إليها عام 2015.
 

مالى

الأمم المتحدة

لغم أرضي

قوات حفظ السلام الأممية

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