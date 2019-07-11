إخلاء منطقة سكنية فى شيكاغو بعد حادث تسرب غاز، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
إخلاء منطقة سكنية فى شيكاغو بعد حادث تسرب غازالخميس، 11 يوليه 2019 04:55 م
الشرطة الأمريكية
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