إحالة أوراق شخصين للمفتى بعد قتلهما سائق توكتوك فى المنوفية

المنوفية محمد فتحى

قضت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى، والمستشار شريف كامل عادلى، والمستشار علاء سمير حسن ، والمستشار محمد عبد العليم رضوان حكمهم بإحالة كلا من ت. ك. م. ” 38 سنة، سائق توكتوك، و” م. ص. ب. ” 33 سنة، موظف، مقيمان بكفر قرشوم دائرة مركز تلا إلى المفتى وذلك لقيامهما بقتل سائق توكتوك خنقا فى الطريق وتخلصا من الجثمان بوضعها فى أجولة وإلقائها فى بحر الملاح، دائرة مركز طنطا بالغربية، وقاما بالاستيلاء على التوكتوك وهاتف محمول.

البداية عندما تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بتقدم ” ا. ا. غ. ” 53 سنة عامل بغياب نجله “م.” 16 سنة طالب بالإعدادى و توكتوك قيادته وهاتف محمول ، وتم تحرير المحضر رقم 2084 إدارى مركز تلا لسنة 2019.

كما أبلغ المواطن ” ن. ا. ص. ” 46 سنة، عامل، مركز شرطة تلا، بغياب نجله “ و” 18 سنة، بالتوكتوك قيادته، وهاتف محمول، وتم تحرير المحضر رقم 3894 إدارى مركز تلا.

ونظرا لما شكلته الجرائم من خطورة إجرامية بالغة، تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، وتمكنت من فك لغز القضيتين، وتوصل فريق البحث إلى أن المتورطين فى الوقائع تشكيل عصابى مكون من” ت. ك. م. ” 38 سنة، سائق توكتوك، و” م. ص. ب. ” 33 سنة، موظف ومقيمان بكفر قرشوم دائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الوقائع لمرورهما بضائقة مالية حيث قاما باستدراج المجنى عليهما فى الواقعتين عن طريق طلب توصيلهما إلى مدينة طنطا وقتلهما خنقا فى الطريق وتخلصا من الجثامين بوضعها فى أجولة وإلقائها فى بحر الملاح، دائرة مركز طنطا بالغربية، وقاما بالاستيلاء على مركبتى التوكتوك وهاتفى المحمول وبإرشادهما تم ضبط المسروقات وتحديد موقع إلقاء الجثامين وجارى البحث عن الجثث.

كما تمكن فريق البحث من ضبط اثنين من التشكيلات العصابية التى تخصصت فى سرقة التكاتك وضم التشكيل الأول ” ا. ع. ع. ” 26 سنة، عاطل، و” م. ع. ر. ” 20 سنة، عاطل، و” م. ع. م. ” 26 سنة، عامل، وسبق اتهامه فى أكثر من واقعة، وعثر بحوزة الثانى على فرد خرطوش، وبحوزة الثالث على سلاح أبيض، واعترفوا بارتكاب عدد من الوقائع، كما تمكنت الحملة من القبض على التشكيل العصابى الثالث والذى ضم كلا من ” ا. ع. م. ” 53 سنه، سائق توكتوك، و” م. ع. ا. ” 40 سنة، عاطل، ومقيمان بمدينة تلا واعترفوا بسرقة عدد من التكاتك. تم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.