أفريقيا الوسطى: تم إحراز تقدم نحو رفع الحظر الدولى على استيراد الأسلحة

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أعلنت حكومة أفريقيا الوسطى أنه تم إحراز تقدم نحو رفع حظر استيراد الأسلحة المفروض على البلاد وفقا لقرارت مجلس الأمن الدولي.

وقال أنجي ماكسيم كازاجوي الناطق الرسمي باسم حكومة أفريقيا الوسطى - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الخميس - إنه تم تدريب عدد من ضباط الجيش على إدارة وتخزين الذخيرة والأسلحة، واصبحوا مستعدين لذلك.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة أنه تم تحقيق تقدم في تنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والذي يعد جزءا من رفع حظر الأسلحة على البلاد.

وكان فلاديمير مونتيرو المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) أوضح أن مجلس الأمن الدولي اعتمد جدولا زمنيا محددا وطلب بشكل خاص من سلطات أفريقيا الوسطى تقديم تقرير عن التقدم المحرز في إدارة الأسلحة وتخزينها حتى يونيو 2019.

وأشار مونتيرو إلى أنه بعد تقييم هذا التقدم، يجب أن يجتمع مجلس الامن الدولي في أواخر سبتمبر القادم لاتخاذ قرار بشأن مسألة الحظر.