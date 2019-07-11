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أعرف قواعد الإلزام بمصاريف الدعوى بعد صدور الأحكام وفقا لقانون الإجراءات

الخميس، 11 يوليه 2019 06:00 ص
أعرف قواعد الإلزام بمصاريف الدعوى بعد صدور الأحكام وفقا لقانون الإجراءات محكمة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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عدد من القواعد نص عليها قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بالمصاريف، بعد صدور الأحكام وهى من المواد ( 313 وحتى 322)، وفقا للفصل العاشر من القانون :

- كل متهم حكم عليه فى جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

- إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

- إذا بُرئ المحكوم عليه غيابياً بناء على معارضته، يجوز إلزامه بكل أو بعض مصاريف الحكم الغيابي وإجراءاته.

- لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

- إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء، فالمصاريف التى يحكم بها تحصل منهم بالتساوى، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.

- إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.

- يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزماً للحكومة بمصاريف الدعوى. ويتبع في تقدير هذه المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد فى لائحة الرسوم القضائية.

- إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها،وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

- إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التى استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.

- يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

- إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به، وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.


قانون الإجراءات الجنائية

الالزام بمصاريف الدعوى

قواعد الالزام بالمصاريف بعد الأحكام

حالات الإلزام بمصاريف الدعوى

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