أسامة كمال يهنئ منتخبى تونس والجزائر.. ويؤكد: فريقان كبار أسعد العرب بأدائهما

كتب محسن البديوى

هنأ الإعلامى أسامة كمال، منتخبى الجزائر وتونس بعد فوزهما، وصعودهما إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، المقامة حاليًا فى مصر.

وقال الإعلامى أسامة كمال، خلال برنامجه "مساء DMC"، المذاع على شاشة " DMC" : "ألف مبروك للأشقاء الجزائرين والتوانسة بعد فوزهما على كوت ديفوار ومدغشقر.. فريقان كبار وهذا الأمر يسعد المصريين والعرب وخاصة بأدائهما".

كما أشاد "كمال" بأداء منتخب مدغشقر بعد نتائجه الطيبة فى البطولة رغم المشاركة الأولى فى تاريخه، والوصل لهذه المرحلة.

وتأهل منتخب الجزائر إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، بعد تغلبه على منتخب كوت ديفوار، بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3، بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى من المباراة بالتعادل الإيجابى 1 – 1، والتى تجمع المنتخبين حاليا على ملعب "السويس الجديد"، ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة، التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجارى.

كما تأهل منتخب تونس للدور النصف النهائى بعد تغلبه على منتخب مدغشقر بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما على استاد السلام ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية.