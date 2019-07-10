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5 أطعمة كترى منها فى فترة الرضاعة الطبيعية منها التين

الأربعاء، 10 يوليه 2019 01:30 م
5 أطعمة كترى منها فى فترة الرضاعة الطبيعية منها التين الرضاعة الطبيعية - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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الرضاعة الطبيعية من أفضل الأشياء الهامة للنمو الصحي للأطفال،  ويحتوي حليب الأم على العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الطفل في الأشهر الستة الأولى من حياته، وبالتالي ، ينبغي أن تكون الأم حذرة بشأن نظامها الغذائي والأطعمة التى تتناولها، فى هذا التقرير نتعرف على 5 أطعمة يجب على كل أم تناولها أثناء فترة الرضاعة الطبيعية، وفقاً لموقع parenting.

5 أطعمة يجب على كل أم تناولها أثناء فترة الرضاعة الطبيعية

 

 

الموز
الموز

 

1-الموز
 

الموز من الأطعمة التى تساعد على الهضم، حيث إنه غني بالبوتاسيوم والألياف أيضاً، ويعد تضمين الفواكه الغنية بالألياف في نظامك الغذائي أمرًا مهمًا أثناء الرضاعة الطبيعية، لأنه يمكن أن يساعد في منع الإمساك، كما أن من فوائد هذه الفاكهة أثناء الرضاعة هو محتواها من البوتاسيوم، الذى يعتبر مهماً أثناء الحمل وما بعد الحمل أيضًا، وستحتاجين إلى المزيد منها أثناء الرضاعة الطبيعية للحفاظ على توازن السوائل فى الجسم.

الافوكادو
الافوكادو

2-الأفوكادو
 

الأفوكادو من أكثر الفواكه المفيدة لصحة الأم والطفل، إذا كنتِ ترضعين طفلك الصغير، يجب عليك أن تدرجى الأفوكادو في نظامك الغذائي، كما أن الأفوكادو أيضًا غنى بالبوتاسيوم الذى يساعد على تطوير نظر طفلك وجودة شعره وصحة القلب والهضم.

الشمام
الشمام

3- الشمام
 

الشمام غني بفيتامين K وفيتامين ب والألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنياسين والثيامين وحمض الفوليك، كما أنه غني بفيتامين C، كما يعتبر الشمام صحي بشكل لا يصدق لك ولطفلك، خاصة أثناء الرضاعة الطبيعية.

التين
التين

4- التين
 

التين غني بالعديد من المعادن مثل المنجنيز والمغنيسيوم والنحاس والكالسيوم والبوتاسيوم، كما أنها مصدر كبير للألياف وفيتامين K وفيتامين B6، وهو مهم لصحتك وصحة طفلك.

البابايا الخضراء
البابايا الخضراء

5-البابايا الخضراء
 

البابايا مليئة بالألياف كما تحتوى على مواد طبعية تعزز بشكل طبيعي إنتاج حليب الثدي.، وبالتالي، يجب أن تدرجى البابايا في نظامك الغذائي إذا كنت ترضعين طفلك، كما أنه مصدر كبير لفيتامين C ويعمل كمسهل طبيعي ، وبالتالي يمنع الإمساك ويعزز الهضم الصحي، كما أن تناول البابايا الخضراء سيحافظ على رطوبة الجسم - وهو أمر مهم أثناء الرضاعة الطبيعية.


اكلات اثناء الرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية

الرضاعة

اطعمة للرضاعة

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