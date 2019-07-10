سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 08:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية صحة وطب

4 علامات مثيرة للقلق عند الرجال.. منها وجود مشاكل فى التبول

الأربعاء، 10 يوليه 2019 05:00 م
4 علامات مثيرة للقلق عند الرجال.. منها وجود مشاكل فى التبول مشاكل صحية خاصة بالرجال
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قد يجهل الرجل أن عليه زيارة الطبيب بانتظام مثل النساء، لأن من الضروري معرفة التغييرات التي تطرأ على صحته، ورؤية طبيبك دون تأخير إذا رأيت شيئًا خاطئًا.

فيما يلي 4 مشاكل طبية مهمة للرجال والعلامات التي يجب ألا تتجاهلها وذلك وفقا لتقرير موقع " menshealth".

 

العجز الجنسي (ضعف الانتصاب)

يواجه معظم الرجال في فترة حياتهم مشاكل متعلقة بالعجز الجنسي، ومع ذلك، يعتبر ضعف الانتصاب (ED) مصدر قلق فقط إذا كان الأداء الجنسي المرضي مستحيلًا، ويمكن أن يكون ضعف الانتصاب حالات أكثر خطورة مثل أمراض القلب والسكر أو ارتفاع ضغط الدم.

 

وجود كتل على الخصيتين

معظم الكتل الموجودة في الخصيتين غير ضارة، ولكن العديد منها يمكن أن يكون إشارة للحالات الطبية الخطيرة، لذا فأن الفحص المنتظم للخصيتين يمكن أن يساعدك في العثور على علامات مبكرة لسرطان الخصية.

مشاكل تواجه الرجال
مشاكل تواجه الرجال
 

ظهور الشامات

يجب أن تلاحظ أنه ليس كل الشامات ناتجة عن السرطان، الشامات طبيعية في جسم الإنسان تتواجد بأعداد تتراوح من 10 إلى 40، أما الشامات التي من المحتمل أن تكون سرطانية هي تلك التي تغير لونها أو شكلها، أو إذا بدأت النزيف.

وجود مشاكل فى التبول

مشاكل التبول تحدث بشكل كبير عند الرجال الأكبر سنًا، فإذا كنت تواجه مشاكل في التبول أو الحفاظ على تدفق البول، فقد يكون لديك تردد في البول،  فعندما يتم توسيع البروستاتا  يمكن أن تضغط على الأنبوب الذي يحمل البول من المثانة، مما يجعل من الصعب تمرير البول، والذي يمكن أن يكون علامة على مرض البروستاتا ، بما في ذلك السرطان.


مشاكل صحية للرجال

العجز الجنسى

سرطان البروستاتا

سرطان الخصية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نيكول كيدمان تجسد دور البطولة فى مسلسل Crime Farm الجديد.. اعرف التفاصيل

نيكول كيدمان تجسد دور البطولة فى مسلسل Crime Farm الجديد.. اعرف التفاصيل

الملامح الاولى من الموسم الرابع لمسلسل The Last Kingdom .. صور

الملامح الاولى من الموسم الرابع لمسلسل The Last Kingdom .. صور

الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. وهناك مبادرات لدعمنا

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. وهناك مبادرات لدعمنا

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة