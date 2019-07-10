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3 وزارات تبحث الاستعدادات الجارية لمؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"

الأربعاء، 10 يوليه 2019 10:14 ص
3 وزارات تبحث الاستعدادات الجارية لمؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" مؤتمر مصر تستطيع - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

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تستعد وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، للتجهيز لمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار ووزارة التخطيط.

وفى لقاء جمع الـ3 وزارت استضافته وزارة الهجرة، ناقش الأجندة الخاصة بالمؤتمر والمحاور التي سيتم استعراضها خلال جلساته، والتأكيد أن المؤتمر فرصة جيدة لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية من خلال المستثمرين المصريين بالخارج، وكذلك الترويج لخريطة مصر الاستثمارية في كافة المجالات، وأن تنظيم مصر لهذا المؤتمر والحرص على الاستفادة من خبرات وقصص نجاحات أبنائها في الخارج، يأتي في إطار تضافر الجهود للمساهمة في التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

وأوضحت وزارة الهجرة، أن المؤتمر في نسخته الخامسة سيعرض التجارب الناجحة للمستثمرين المصريين في الخارج، في ضوء نقل المعرفة وتبادل الخبرات، ودعوتهم للاستثمار في مختلف المشروعات القومية في مصر، مشيرة إلى أن مؤتمرات "مصر تستطيع" حققت في الدورات السابقة أهدافاً كبيرة، ونجحت في ربط العقول والطيور المهاجرة بالوطن وقضايا التنمية والتقدم.

من جانبها، أكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أهمية التعاون بين الوزارات الثلاثة في الترويج للاستثمار ودعوة المصريين بالخارج للاستثمار في بلادهم، مشيرة إلى أهمية المؤتمر تكمن في الترويج للاستثمار في العنصر البشري في ظل وضع القيادة السياسية أولوية للاستثمار في الصحة والتعليم، لافتة إلى أن تنظيم هذا المؤتمر والحرص على الاستفادة من خبرات وقصص نجاحات أبنائها في الخارج، يأتي في إطار تضافر الجهود للمساهمة في التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

كما أكدت وزارة التخطيط، أن مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية هام جدًا لتشجيع أبنائنا في الخارج على الاستثمار في وطنهم، وعرض الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر عليهم، مشيرة إلى أنه لابد من وجود جلسات بالمؤتمر تتضمن استعراض الاستثمار في الطاقة الخضراء والنظيفة، وكذا استعراض طرح مصر لصندوقها السيادي.

لافتة إلى أهمية عرض الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية فى تكثيف الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها كأحد المحاور الرئيسة لجهود الدولة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام وخلق فرص العمل ولتكون مصر أكثر تحفيزاً للاستثمارات الخاصة ولجذب المستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى إجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار" يأتي امتدادًا لسلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، حيث نظمت وزارة الهجرة 4 نسخ من المؤتمر شارك فيها ما يقرب من 100 خبير وعالم مصري في مختلف التخصصات حول العالم.

وجاءت النسخة الأولى تحت عنوان "مصر تستطيع بعلمائها" استحضر فيه الخبراء المشاركون مختلف تجاربهم وخبراتهم في دعم مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفى المؤتمر الثانى "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" حضرت إلى مصر نابغاتها من مختلف دول العالم لاستعراض قصص نجاحهم المتميزة، ليخرج المؤتمر بعدد من النتائج الهامة كان من بينها توطيد التعاون بين البحرية المصرية والأسترالية.

و ناقش المؤتمر الثالث "مصر تستطيع بأبناء النيل" سبل الاستفادة من الموارد المائية المصرية والمساهمة في خطة مصر لتوسيع رقعتها الزراعية.

و بحثت النسخة الرابعة "مصر تستطيع بالتعليم" سبل المساهمة في تطوير التعليم وفق الخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالمنظومة التعليمية المصرية والتي تشمل كافة مراحل التعليم.

 

 


الهجره

مصر تستطيع

الاستثمار

التخطيط

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