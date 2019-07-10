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وكيل محافظة الجوف اليمنية يطالب المبعوث الأممى بالإطلاع على انتهاكات الحوثيين

الأربعاء، 10 يوليه 2019 06:09 م
وكيل محافظة الجوف اليمنية يطالب المبعوث الأممى بالإطلاع على انتهاكات الحوثيين اطفال اليمن
إيمان حنا

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وجه المهندس عبد الله الحاشدى، وكيل محافظة الجوف باليمن، نداء عاجل إلى الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن لزيارة محافظة الجوف، والإطلاع على ما يحدث من انتهاكات جسيمة بحق الإنسانية فى المحافظة من قبل ميليشيات الحوثى من خلال خرقها لاتفاقية "أوتاوا" التى قضت بمنع واستخدام ونقل وتركيب وتخزين وزرع وإعادة تصنيع وتطوير الألغام، وهو ما يعنى وفقا للأعراف الدولية تحد واضح وخطر على القانون الدولى الإنسانى يتطلب التدخل الفورى لإيقافه ومعاقبة مرتكبيه.

 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف اليمنية، تم خلاله استعراض كارثة الألغام التى زرعتها ميليشيا الحوثـى فى محافظة الجوف خلال الفترة من 2016 وحتى يونيو 2019 م.
 
ومن جانبه، قال مدير عام مكتب حقوق الانسان بالمحافظة عبد الهادى العصار، إن محافظة الجوف لا تزال موبوءة بالألغام ولن تنتهى معاناة ابناء الجوف بتحرير الأرض من الميليشيا، فالتركة من الالغام التى طمرتها تحت الارض تحتاج إلى سنوات قادمة لنزعها وستبقى تهدد الحاضر والمستقبل لما لها من الأثر الإنسانى والمعاناة الدائمة على المحافظة بشكل عام.
 

 

وأشار إلى أنه تم  إتلاف نحو 15 ألف لغم مضاد للمركبــات والأفراد وعبوات ناسفة وقذائف من قبل الفرق الهندسـية بالمنطقة بالتعاون مع مركز البرنامج الوطني للتعامل مع الالغام  والمشروع السعودي لنزع الألغام ( مسام) ، فيما لا يزال هناك الالاف من الألغام المطمورة تحت الارض في مناطق متفرقة بمحافظة بالمحافظة.

 

وذكر البيان الختامي ان ميليشــيا الحوثــي الانقلابية قامت بزراعة الآلاف من الألغام في جميع أنحاء مناطق المحافظة التي تمكنت من السيطرة عليها خصوصا المناطق التي أجبرت فيها على  الانسحاب والتراجع حيث عمدت إلى تفخيخها لتودي بحياة المئات من المواطنين وإصابة العديد بإعاقات كلية أو جزئية نتيجة فقدانهم لأطرافهم جراء الانفجار.

 

 


اليمن

الحوثيين

الجوف

حقوق الانسان

حرب اليمن

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