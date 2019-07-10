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وزير الصناعة الجزائرى السابق يمثل أمام القضاء بتهم فساد مالى

الأربعاء، 10 يوليه 2019 12:36 م
وزير الصناعة الجزائرى السابق يمثل أمام القضاء بتهم فساد مالى وزير الصناعة والمناجم الجزائرى السابق يوسف يوسفى
أ ش أ

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مَثل وزير الصناعة والمناجم الجزائرى السابق يوسف يوسفى، اليوم الأربعاء، أمام قاضى التحقيق بالمحكمة العليا، لسماع أقواله فى اتهامه بقضايا فساد مالى.
ويواجه يوسفي اتهامات تتعلق بمنح منافع غير مستحقة للغير، وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع، وتبديد أموال عامة، وإساءة استغلال الوظيفة عمدًا إبان توليه منصب وزير الصناعة والمناجم، حيث ورد اسمه في عدة قضايا تخص شركات تجميع السيارات بالجزائر.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة العليا قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد العديد من المسؤولين السابقين وفقًا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يُعاقب عليها القانون.
يُذكر أن كبار المسؤولين الجزائريين (رؤساء الحكومة والوزراء والولاة) الحاليين والسابقين يتمتعون بامتياز التقاضي الذي يقصر محاكمتهم على جرائم ارتكبوها خلال توليهم مناصبهم أمام المحكمة العليا.


الجزائر

يوسف يوسفى

المحكمة الجزائرية

قضايا فساد

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