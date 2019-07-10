وزير الصحة البريطانى: على لندن إصلاح العلاقات مع أمريكا

قال وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا بحاجة إلى إصلاح العلاقات من جديد مع الولايات المتحدة بعد خلاف دبلوماسى مع الرئيس دونالد ترامب، لكنه لم يدعم بالكامل السفير البريطانى الذى يتعلق الخلاف به.
وانتقد ترامب أمس الثلاثاء رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى "الحمقاء" وسفيرها "المخبول" لدى واشنطن بعد تسريب وثائق يصف فيها السفير الإدارة الأمريكية بأنها "تفتقر للكفاءة" و"خرقاء".
وقال هانكوك لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "علينا إصلاح هذه العلاقات مع البيت الأبيض من جديد والتي تعد أكبر من شخص واحد لأنها مسألة كون هذه العلاقات بحال جيد على كل مستوى".
ويدعم هانكوك علنا رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون ليصبح رئيس الوزراء المقبل.
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