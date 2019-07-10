وزير الصحة البريطانى: على لندن إصلاح العلاقات مع أمريكا

(رويترز)

قال وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا بحاجة إلى إصلاح العلاقات من جديد مع الولايات المتحدة بعد خلاف دبلوماسى مع الرئيس دونالد ترامب، لكنه لم يدعم بالكامل السفير البريطانى الذى يتعلق الخلاف به.