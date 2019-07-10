وزارة الشباب تعلن مسابقة لتجسيد الحياة البرية والبحرية فى أفريقيا

كتبت أسماء نصار

أعلنت الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب عن مسابقة تجسيد الحياة البرية والبحرية على المستوى الأفريقى، للطلائع للمرحلة السنية من (12- 20) عامًا، والتى تستمر حتى 15 أغسطس المقبل، وذلك إطار اهتمام الدولة بدعم مصالح القارة الأفريقية بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وانطلاقا من تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بإعلان "أسوان عاصمة الشباب الأفريقى" وتزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى 2019.

وتهدف المسابقة إلى تجسيد البيئة الأفريقية الخلابة ( برا وبحرا ونهرا ) من خلال مسابقات مفتوحة للطلائع المشاركين فى مجالات ( التصوير – الرسم – الأفلام القصيرة ) لتجسيد الحياة البرية والبحرية على المستوى الأفريقى، بالإضافة إلى التأكيد على الحفاظ عليها، والمساهمة فى حفظ التوازن البيئى بالقارة الأفريقية، علاوة على التعرف على أسباب التغير المناخى العالمى.

كما تسهم المسابقة فى تنمية القدرات الإبداعية للطلائع فى مجالات المسابقة المختلفة بالإضافة إلى بث روح التعاون والمنافسة الشريفة بينهم.