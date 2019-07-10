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واشنطن تدعو حلفائها إلى تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية

الأربعاء، 10 يوليه 2019 12:30 ص
واشنطن تدعو حلفائها إلى تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ

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دعت الولايات المتحدة الأمريكية حلفائها إلى تصنيف "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية كما فعلت.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت في وقت سابق اليوم، عقوبات على عضوين في مجلس النواب اللبناني يمثلان حزب الله هما: أمين شري ومحمد رعد، إضافة إلى وفيق صفا المسؤول الأمني في حزب الله. 
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو - في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية الليلة - إن "العقوبات الجديدة هي جزء من جهود واشنطن لمواجهة تأثير فساد حزب الله على لبنان ولدعم استقرار البلاد".
وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إن على حلفاء واشنطن اتباع نهجها في تصنيف "مليشيا حزب الله منظمة إرهابية"، مشيرة إلى سلوك "حزب الله" المزعزع لاستقرار الشرق الأوسط.
وكان وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيجال ماندلكر، أوضح أن "حزب الله يستخدم عناصره في البرلمان اللبناني للتلاعب بالمؤسسات بهدف دعم المصالح المالية والأمنية للجماعة الإرهابية وتعزيز الأنشطة الخبيثة"، مشيرًا إلى أن حزب الله يهدد الاستقرار الاقتصادي والأمني في لبنان.
وأضاف أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم جهود الحكومة اللبنانية لحماية مؤسساتها من الاستغلال من قبل إيران وعملائها الإرهابيين وتأمين مستقبل أكثر سلامًا ورخاء للبنان.


أمريكا

حزب الله

قائمة التنظيمات الإرهابية

لبنان

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