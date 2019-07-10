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واشنطن تحث تركيا على وقف عمليات الحفر قبالة ساحل قبرص وتدعو لضبط النفس

الأربعاء، 10 يوليه 2019 12:49 ص
واشنطن تحث تركيا على وقف عمليات الحفر قبالة ساحل قبرص وتدعو لضبط النفس بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
رويترز

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حثت وزارة الخارجية الأمريكية السلطات التركية الثلاثاء على وقف عمليات التنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل قبرص، وذلك بعد يوم من احتجاج نيقوسيا على رسو سفينة تركية هناك.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان "هذه الخطوة الاستفزازية تزيد التوتر في المنطقة، ندعو السلطات التركية إلى وقف تلك العمليات ونشجع كل الأطراف على ضبط النفس في تصرفاتها والإحجام عن الأعمال التي تزيد التوتر في المنطقة".
 
وأعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس الثلاثاء، عن القلق لما أُعلن عن اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص بما يعد إصراراً على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط.

 


تركيا

أمريكا

قبرص

الغاز

واشنطن

بومبيو

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