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هدم عقار مخالف بالعمرانية ورفع اشغالات بالبدرشين فى الجيزة.. صور

الأربعاء، 10 يوليه 2019 03:31 م
هدم عقار مخالف بالعمرانية ورفع اشغالات بالبدرشين فى الجيزة.. صور هدم مبانى مخالفة بالعمرانية
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت الأجهزة التنفيذية بحى العمرانية بالجيزة، برئاسة اللواء خالد عصر، حملة مكبرة لإزالة المبانة المخالفة بقطاع الطالبية، أسفرت عن استكمال إزالة المخالفات البنائية للعقارات بشارع رمزى فرج خلف كايرو مول الهرم، لبناءه بدون ترخيص.
 
و نفذ حى العمرانية حملة لإزالة الإشغالات، بشوارع منها " شارع سهل حمزة، وشارع الهرم ، شارع عبد اللطيف عبد الفتاح، وناصية شارع العريش مع فيصل" ، حيث تم رفع اشغالات الباعة الجائلين والمحال والمقاهى وإيداع جميع المضبوطات بمخازن الحى لإتخاذ كافة الإجرات القانونية اللازمة، بإشراف المهندس طه عبد الصادق نائب رئيس حى العمرانية.
 
كما نفذت أجهزة مركز ومدينة البدرشين برئاسة اللواء حسين لبيب، حمله نظافة من أمام مجمع مدارس الشولك الغربى، كما تم تنفيذ حملة إشغالات لفتح الطرق وإخلاء الأرصفة.
 
ازالة مبانى مخالفة بالعمرانية (1)
ازالة مبانى مخالفة بالعمرانية 

ازالة مبانى مخالفة بالعمرانية (2)
ازالة مبانى مخالفة بالعمرانية 

ازالة مبانى مخالفة بالعمرانية (3)
ازالة مبانى مخالفة بالعمرانية 

ازالة مبانى مخالفة بالعمرانية (4)
ازالة مبانى مخالفة بالعمرانية 

ازالة مبانى مخالفة بالعمرانية (5)
ازالة مبانى مخالفة بالعمرانية 

ازالة مبانى مخالفة بالعمرانية (6)
ازالة مبانى مخالفة بالعمرانية 

ازالة مبانى مخالفة بالعمرانية (7)
ازالة مبانى مخالفة بالعمرانية 

ازالة مبانى مخالفة بالعمرانية (8)
ازالة مبانى مخالفة بالعمرانية 

ازالة مبانى مخالفة بالعمرانية (9)
ازالة مبانى مخالفة بالعمرانية 

ازالة مبانى مخالفة بالعمرانية (10)
ازالة مبانى مخالفة بالعمرانية 

 


البدرشين

العمرانية

رفع الاشغالات

المباني المخالفة

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