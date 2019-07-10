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"هدخن هتتحبس".. الحبس والغرامة عقوبة التدخين بالمواصلات العامة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 05:00 ص
"هدخن هتتحبس".. الحبس والغرامة عقوبة التدخين بالمواصلات العامة تدخين ـ أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين، عن عقوبة التدخين بوسائل الموصلات العامة، و"اليوم السابع" ، يوضح العقوبة التى تنتظر المدخن بالمواصلات العامة.

ويقول المحامى خالد محمد، إن التدخين محظور في وسائل النقل العام، مؤكدا أن المادة 87 تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حال عدم التزام المدير المسؤول عن المنشأة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، لحكم الفقرة الأولى من المادة 46 من هذا القانون.

 

وأضاف المحامى أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 50 جنيها، كل من يدخن في وسائل النقل العام.

 

 

 


الحبس

غرامة

التدخين فى وسائل الموصلات العامة

اخبار الحوادث

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