نيابة طوخ تصرح بتشريح جثة ربة منزل لانتحارها بعد طلاقها بـ6 شهور زواج

القليوبية نيفين طه

أمر طاهر غنيم وكيل أول نيابة طوخ إحالة جثة ربه منزل للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن عقب ذالك، حيث أقدمت المجنى عليها علي الانتحار داخل مسكنها الكائن بإحدى قري طوخ، وذالك بعد طلاقها بعد زواج كرها عنها واصابتها باكتئاب.

تلقى العميد فوزى عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا بإنتحار"م.ح " 22 سنة ربة منزل داخل منزلها بإحدى قرى المركز، وانتقلت على الفور الأجهزة الامنية وسيارة الإسعاف.

وتبين من المعاينة انتحار ربة منزل داخل غرفتها بالمنزل فيما كشفت التحقيقات الاولية بعد سؤال والدها ان المتوفية تزوجت من أحد الاشخاص كرها عنها لمدة 6 شهور ثم طلقت منه بسبب خلافاتهما المستمرة، وبعدها أصيبت بحالة من الأكتئاب كانت تعالج منها، حتى قررت التخلص من حياتها بالانتحار.

تم نقل الجثه للمستشفي وتولت النيابة التحقيق.