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نيابة الشرقية تأمر بتشريح جثة شاب انتحر لمروره بأزمة نفسية

الأربعاء، 10 يوليه 2019 08:46 ص
نيابة الشرقية تأمر بتشريح جثة شاب انتحر لمروره بأزمة نفسية جثة - ارشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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قررت نيابة مشتول السوق برئاسة محمد سلميان مدير النيابة تشريح جثة شاب فى نهاية العقد الثالث من العمر، تخلص من حياته شنقا داخل ورشة للسيارات يمتلكها، وذلك لمروره بأزمة نفسية، وأمرت النيابة بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز مشتول السوق، بقيام "أحمد.س" شاب فى العقد الثالث من العمر، بالانتحار شنقا داخل ورشة عمله، لمروره بأزمة نفسية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1558 إدارى مشتول لسنة 2019.


الشرقية

مركز مشتول السوق

انتحار

ازمة نفسية

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